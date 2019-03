Enfermos de la cabeza

El señor Sacha Barrio, que alguna vez pretendió ser la respuesta “científica” (¿?) a Santa Natura y otras hierbas, tiene ya varios años en una peculiar cruzada en Facebook: la antivacunación. El argumento con el que se protege es que él solo quiere que la gente “tome decisiones informadas”, para lo cual se dedica a desinformar a la gente.

El movimiento antivacunación se inició hace unos 20 años cuando el médico Andrew Wakefield –que después perdería su licencia por conducta antiética– publicó un estudio que aseguraba haber encontrado un vínculo entre las vacunas y el autismo. El informe ha sido probado como falso una y mil veces, pero, con el auge de las redes sociales, cada vez más idiotas se convencen a sí mismos que vacunar a sus hijos es “peligroso”.

Cuando no tienes plata, jugar con la salud de tus hijos es un privilegio que no puedes correr. Mejor vas a lo seguro. Por eso, los antivacunas suelen ser personas de clase alta o de países del primer mundo. Pero los bichos no hacen distingos según los niveles de ingresos o de estupidez. Hace un par de semanas, una pareja de turistas franceses ingresó con su hijo de cinco años a Costa Rica. Tenían sarampión. Reintrodujeron un virus ya erradicado en el país.

Esta semana, la Unicef lanzó una alerta: 98 países registraron un aumento del sarampión en el 2018. Uno de los principales focos ha sido Brasil, pero el caso más dramático es Venezuela. Las condiciones económicas y de salubridad se han reducido a la nada con el chavismo. Solo el año pasado hubo más de seis mil infectados en ese país. Se trata de un virus más contagioso que el ébola: puede contraerse hasta más de dos horas después de que un infectado haya abandonado una habitación.

En el Perú, las autoridades estiman que la casi veintena de casos del 2018 fue importado. En nuestro país, el acceso a la salud se divide entre los que pueden ir a clínicas y los que tienen que ir a hospitales. Y los que van a hospitales –o sea, la mayoría– son acogidos por las campañas de vacunación que –desde hace décadas y a lo largo del territorio nacional– son una de esas pocas cosas que el Estado peruano suele hacer tan eficientemente que ni se nota. Por tanto, hasta ahora, el movimiento antivacunas se ha limitado a ser una excentricidad de hippies con plata.

Pero eso puede cambiar no solo por la situación fuera de nuestras fronteras, sino por “influencers” como el señor Barrio. Los comentarios en su Facebook están llenos de gente que asegura que, después de leerlo, no vacunará a sus hijos. Hay que zanjar esto ya. Aquí no hay debate ni polémica posibles. La salud pública solo tiene un lado: el de la vida.