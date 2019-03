Chávarry negó ante la fiscalía que haya ordenado ingreso a oficinas lacradas

El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, declaró este miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción, que investiga la sustracción de documentos de oficinas lacradas del Ministerio Público, y negó que haya tenido responsabilidad en este ilícito.

“No he pedido que ingresen a las oficinas, menos he realizado algún tipo de ofrecimiento o ventaja a la señora (su exasesora Rosa Venegas) o policías, debido a que soy un magistrado de mucha trayectoria que nunca me atrevería a hacer este tipo de ofrecimientos a nadie”, aseveró.

Según informó Canal N, en su manifestación, el extitular del Ministerio Público reiteró no haber tenido injerencia en el irregular ingreso a las oficinas lacradas por el fiscal José Domingo Pérez el 5 de enero pasado.

“En ningún momento ordené se cometa un ilícito ni a la señora Venegas ni a ninguna de las personas que estaban presentes en la reunión”, expresó.

De esta manera, contradijo la versión de Rosa Venegas, quien aseguró que Pedro Chávarry ordenó que ingresen a las oficinas para que saquen “todo lo que puedan”.

El fiscal Reynaldo Abia, a cargo de la investigación, también le consultó sobre César Sandoval Pozo, exasesor aprista que también estuvo presente en el ingreso a las oficinas.

“Por coincidencia llegó ese día a la oficina, porque tenía una cita antelada conmigo para conversar temas relacionados a la coyuntura. No llegó en calidad de consultor ni asesor ni mucho menos tuvimos algún tipo de trato comercial”, explicó.