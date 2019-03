El caso Lescano

Señor Director:

Aunque las versiones de Lescano ya son muchísimas, destaco las siguientes: 1. Yo no escribí esos mensajes, mi celular se lo había encargado a los policías de mi seguridad. 2. Los policías me han dicho que quizás descuidaron mi celular y seguramente alguien lo cogió (¿un noctámbulo osado y mañoso?), digitó los mensajes (sin conocer a la destinataria) y lo devolvió sin que los policías se den cuenta. 3. Esa noche ella fue la que me envió el primer mensaje (“Hola, amigo”). ¿Cómo podría decirse que yo la acoso? 4. Soy casado y tengo hijos, no necesito acosar a nadie. 5. Antes ya habíamos tenido mensajes de “bromas pícaras” y ella nunca se quejó. 6. Es una conspiración aprofujimorista. Mejor hubiese sido que reconozca que ante el saludo de la periodista (a la medianoche), y estando él con unas copas, se confundió y excedió en sus “bromas”.

Jorge Castañeda Arcas

La caída de Vizcarra

Señor Director:

El descenso en las encuestas del presidente Vizcarra seguiría en los próximos meses por varias razones: 1) el viaje a Europa (España y Portugal) con un séquito de personalidades en el avión presidencial no se vio bien en la población y menos en los que padecen la furia de la naturaleza; 2) el presidente no tiene un partido político que lo apoye; 3) los ministros no se fajan trabajando. La lucha contra la corrupción fue una quimera, si bien hay fiscales y jueces probos, dedicados a luchar contra este flagelo; sin embargo, en las instituciones no hay el menor interés en cambiar a funcionarios corruptos.

César Ramírez Polanco

Asunto de identidad

Señor Director:

Como ciudadano de a pie y sin tinte político, me llama poderosamente la atención algo que no logro entender: ¿por qué tanto secretismo y ocultamiento de identidad de la señora periodista que acusa al congresista Yonhy Lescano? En el caso de Paloma Noceda, fue abierto; en el caso de la aeromoza, igualmente, pero ahora no, hay que protegerla. Es algo que no entiendo. Hasta la Comisión de Ética irá a la casa de la denunciante o solo quieren pedir copia de la declaración en la Fiscalía de la incógnita señora periodista. ¿Qué se trata de ocultar? ¿O quizá que le saquen algún vínculo político? A diario salen en los programas de TV mujeres mancilladas, golpeadas, abusadas sexualmente y nadie se preocupa en proteger sus identidades.

Camilo Sergio Renato Rivera

Riego con agua contaminada

Señor Director:

Durante cuatro gestiones municipales riegan con agua contaminada del Rímac los parques del distrito de San Juan de Lurigancho, y expelen un olor nauseabundo. Esto es en perjuicio de los niños y la comunidad exponiéndolos a enfermedades. Anteriormente se regaba con agua subterránea de los pozos del Huaycoloro (Huachipa) y se tenía que pagar por camión S/ 200 diarios. Ahora el agua la sacan debajo del puente de las lomas (Zárate) con motobomba de uno de los carriles, gratis, impidiendo el libre tránsito a pesar de que le costó más de cinco millones de soles al distrito y poniendo personal de serenazgo día y noche para que no se roben la motobomba.

Víctor Conopuma G.

Nos felicitan

Señor Director

Felicito la campaña de La República #UnSoloMundo, por las personas con autismo. Encomiable el trabajo desplegado por su medio de comunicación para concientizar sobre este tema.

Jazmín Lezama Rivas

