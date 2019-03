César Villanueva: reacciones tras renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros

César Villanueva no completó un año como presidente del Consejo de Ministros, ya que se supo que esta tarde presentó su carta de renuncia al cargo que asumió el 2 de abril del 2018. Esta sorpresiva decisión ha causado diferentes reacciones.

Gilbert Violeta

Nos hemos enterado por los medios de comunicación y entendemos que es una información seria y válida. Creo que varios de nosotros habíamos sido críticos en algunas decisiones de gobierno y esto le hace muy bien al presidente Vizcarra: renovar su gabinete. Es una decisión acertada, esperemos que la nueva persona que asuma el premiarato y mejor si es mujer, sea una persona que valore el diálogo y el consenso.

Jorge del Castillo

No deja de ser sorpresivo porque estaba ayer en el Congreso y no hubo ninguna insinuación. Juzgo que el presidente ha considerado, mirando el punto de vista de sus asesores y las encuestas, la decisión de hacer esa renovación. No sé cuántos podrán ser relevados del gabinete, pero esperemos que sea aprovechado como una oportunidad de convergencia.

Juan Sheput

Si renuncia Cesar Villanueva, entra en crisis todo el gabinete y todos deben presentar su carta de renuncia. Creo que el nuevo premier no debe entrar en un plano confrontancional. El gobierno se equivocaría si lo que busca es pelear, el creer que el enfrentamiento permanente con el Congreso lo hará subir en las encuestas, eso no quiere el país. No queremos cizañas, no queremos problemas, queremos consensos para sacar adelante al Perú.

Ana Jara

Todo tiene su tiempo y creo que ahora se requiere otro perfil. Una persona que le ayude (a Martín Vizcarra) a ejecutar los planes de gobierno y a aquello que se comprometió ante la representación nacional. Ahora queremos pasar a la etapa de la acción. La gente quiere ver que el presidente trabaje en conjunto con sus ministros y que el pueblo sienta que se está avanzando. No queda mucho tiempo y el solo protagonismo del presidente ya no alcanza.

Ana María Choquehuanca

Nosotros en reunión de voceros que hemos sostenido con el presidente nos manifestó que él estaba pensando en hacer cambios. Ya va un año de gestión, lo que quiere tener es un gabinete con más paridad, con más presencia de mujeres, eso conlleva a generar cambios. [César Villanueva] nunca ha tenido una aceptación bastante alta, pero ha seguido al lado del presidente.