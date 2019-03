Moisés Mamani: Congreso debate levantamiento de su inmunidad [EN VIVO]

Actualización

10:30 a.m. Presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, consideró que el Caso Mamani tiene que verse con "rapidez" para darle la solución que amerita. "Es un caso delicado para el Congreso y por eso se quiere tomar ya la decisión", señaló.

10:25 a.m. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, suspende la sesión y convoca a Junta de Portavoces para tomar una decisión respecto a la solicitud remitida por Moisés Mamani.

10:23 a.m. Daniel Salaverry da inicio a la sesión con el quórum reglamentario e inmediatamente informa que el congresista Moisés Mamani hizo llegar un documento, en el que solicita la reprogramación de la sesión, ya que no podrá asistir a ejercer su defensa a raíz de la suspensión que cumple actualmente.

Informe Previo

El Pleno del Congreso de la República agendó para hoy el debate sobre el informe que recomienda levantar la inmunidad del congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani, quien fue señalado por una aeromoza de haberle realizado tocamientos indebidos.

El congresista fue denunciado el 14 de noviembre del año pasado en la comisaría del aeropuerto internacional Jorge Chávez, luego de que una tripulante de cabina lo acusara de tocarle “los glúteos desde la cintura hacia abajo en forma grotesca”.

Según informó la empresa LATAM Airlines, Moisés Mamani fue bajado del avión por orden del capitán del vuelo Juliaca (Puno) - Lima, después de que la jefa de cabina le comunicara lo ocurrido.

Por este caso, el fujimorista cumple actualmente una suspensión de 120 días, sanción impuesta por la Comisión de Ética y aprobada en el pleno el 8 de diciembre .

Por su parte, recién el 2 de febrero, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria declaró procedente la solicitud del Poder Judicial de levantarle el fuero. Este informe es el que será debatido y votado hoy en el pleno del Congreso, como última instancia.

La defensa de Moisés Mamani

Tras hacerse pública la denuncia de la tripulante, el parlamentario de Fuerza Popular difundió en sus redes sociales un supuesto informe médico con el que intentaba defenderse, alegando que había tenido algunos problemas de salud producto de la diabetes.

La versión de Moisés Mamani en aquella fecha era que lo bajaron del avión porque había sufrido una descompensación producto de dicha enfermedad; sin embargo, el documento médico que difundió mostraba que se encontraba lúcido.

Pese a este argumento, el legislador sorprendió hace unos días al contradecir sus propias declaraciones, cuando quiso distanciarse de la denuncia contra Yonhy Lescano por acoso sexual.

“A mí me han bajado (del avión) por borracho, no por acoso. Yo no he enviado, como el congresista (Lescano), por Whatsapp acosando a una dama. Por eso siempre he dicho que soy muy respetuoso de las damas”, señaló a ATV+.

Debate en el pleno del Congreso

El último martes, Luciana León, presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad solicitó al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ampliar la agenda del pleno del jueves para ver el Caso Mamani.

Luego de unos minutos, el oficial mayor del Congreso, Gianmarco Paz, le respondió a la parlamentaria que el informe sería debatido en la sesión de hoy, programada para las 10:00 a.m.