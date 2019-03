“Las obras paradas del Gobierno y regiones equivalen al 60 % de la inversión de un año”

El contralor Nelson Shack plantea una ley para reactivar obras paralizadas. Busca levantar restricciones para que se hagan reasignaciones presupuestales que permitan culminar obras mientras se revisan controversias en otros fueros. Anuncia que en abril habrá resultados en la investigación a las gestiones del fujimorismo en el Congreso.

Tiene un proyecto para reactivar obras públicas paralizadas. ¿De qué se trata?

En nuestros viajes, vemos montón de obras paralizadas. Hicimos un estudio a nivel del gobierno nacional y gobiernos regionales. Vimos que podemos plantear iniciativas para destrabar, porque detrás una obra paralizada hay un drama social.

¿Cuántas obras paradas?

Encontramos 867 obras paradas meses o años por más de 16 mil 870 millones de soles hasta julio del año pasado. El 75% de estas obras están en agricultura, educación, saneamiento, transporte, salud y en energía y minas. Ese 75 % son 647 obras que implican el 92% del monto total.

¿Son obras grandes?

La gran mayoría, 530, son obras chicas: de cero a 10 millones de soles. Eso explica la desafección de la ciudadanía. Me dicen "la obra está tirada allí".

¿Cuánto tiempo están paradas la mayoría de esas obras?

En salud, en promedio están 932 días, algo menos de tres años. En educación, 645 días...

¿Centros de salud, escuelas?

Así es.

¿Cuáles son los motivos?

La mayoría por arbitraje. Deficiencias técnicas e incumplimiento contractual son la segunda razón. También hay procesos judiciales. Con una ley, se puede destrabar esto. Buscamos que el Estado termine la obra y al acabar el arbitraje o juicio, si gana el contratista, el Estado paga lo que corresponda.

¿Cómo se continuaría?

Al titular de entidad se le exonera de las restricciones para que haga reasignaciones de prespuesto. Con unos 210 millones de soles, se culminarían 174 obras que tienen avances de 80 a 100% y que representan unos tres mil 500 millones de soles.

¿Quién culminaría la obra?

Lo ideal es que sea el mismo contratista y se aísla la controversia. Si no acepta, se pasa al siguiente postor, porque es urgente. Si ninguno quiere, se contrata directamente con mecanismo simplificado. Incluso, se podría hacer por administración directa. No tengo problema porque se ejercerá control concurrente, es decir, la Contraloría estará allí y mirará cada paso para que se haga bien y rápido.

¿Ya ha conversado este proyecto con congresistas?

Todavía. Lo discutimos con algunos congresistas en reuniones. Al premier le hicimos una presentación y entiendo que va a apoyar con coordinaciones en el Parlamento para que la iniciativa se pueda discutir pronto.

¿Cómo ve la recepción de los congresistas sobre esto?

Magnífica porque todos estamos conscientes del problema. El 2018, en el gobierno nacional y los gobiernos regionales hay 27 mil 231 millones de soles de ejecución de inversiones, pero las obras paralizadas son de más de 16 mil millones. Prácticamente, tenemos obras paralizadas por casi el 60% de la inversión de un año hasta julio.

¿Cómo van las investigaciones a las contrataciones del Congreso en las gestiones de Salgado, Galarreta y Salaverry?

Deben terminar en abril, ya notificadas y publicadas.

¿Han encontrado ya algunas cosas particulares?

Siempre se encuentran cosas. Aunque la Oficina de Control Institucional del Congreso es la única de toda la república que no depende administrativamente de la Contraloría, hemos hecho auditorías. En las pasadas auditorías, encontramos responsabilidades administrativas y civiles. Imagino que algo similar sucederá en los resultados que se obtengan de esta investigación ya avanzada.

¿No es el momento de cambiar la ley para que el Congreso no tenga esta excepción?

Hay varias iniciativas legislativas al respecto, sobre las que nos hemos pronunciado favorablemente. Esperamos que en algún momento este tema se vea.

¿Cómo ha encontrado las transferencias de gobiernos regionales y municipales?

Las próximas semanas haremos operativos a los gobiernos regionales y mayoría de provinciales para revisar las transferencias. Ahora que la Contraloría puede sancionar a autoridades de voto popular, esperamos que los resultados permitan identificar responsabilidades.

¿En qué casos?

Si la transferencia no cumplió los requisitos habrá responsabilidad. El operativo permitirá dimensionar el problema y seguramente presentaremos una iniciativa legislativa para modificar el calendario electoral. No podemos seguir con elecciones en octubre porque la segunda vuelta cae en diciembre y no da tiempo para una transferencia.

Anunció que verían que se nombren funcionarios idóneos.

En este proceso veremos si las autoridades entrantes hacen uso adecuado de su capacidad discrecional de nombrar funcionarios de confianza. No pueden nombrar a cualquiera. Deben cumplir el perfil. Si no, eso conlleva responsabilidad.

Ha encontrado mil 148 hechos de riesgo en obras de la reconstrucción por el Niño Costero. ¿Cuáles son los más graves?

Se ha encontrado en los procesos de selección que no tienen cláusulas anticorrupción, gestión de riesgos, que han adjudicado a quienes no cumplen requisitos. Y en la ejecución contractual se ha encontrado sobrevaloración. Estas situaciones, al identificarse a tiempo, se pueden resolver. Es el modelo de control concurrente que esperemos que se expanda.

¿Cómo va el trabajo de la Comisión Especial de la JNJ?

Este lunes es la instalación oficial de la Comisión y de allí corren los plazos. Para julio, va a haber Junta Nacional de Justicia.

¿Qué expectativas sobre la propuesta de reforma política?

Fundamental. Hay corrupción mediana y gran corrupción. Esta última solo se puede arreglar con reales reformas de los sistemas de justicia y político.

¿Cuál es el rol de la Contraloría en el caso Odebrecht?

Importante. Muchas investigaciones de la Fiscalía se insumen de nuestras auditorías. Este año culminaremos las auditorías a todas las obras de Odebrecht. Son casi un par de docenas y no todas tienen auditoría de la Contraloría porque esta hacía control posterior. La próxima semana salen resultados de la auditoría al tramo 5 de la IIRSA y ya estamos en 2019. Por esa lógica, hay tantas obras no auditadas. Puede haber corrupción y la Contraloría no la vio. ❖