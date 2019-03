Una realidad vergonzosa y antidemocrática

Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, tengamos el valor de llamar a las cosas por su nombre. Somos una democracia falaz, porque el cincuenta por ciento de nuestra sociedad está sometida a la peor de las desigualdades. Sí, a la peor de todas, a la más aberrante, a la más larga de la historia… y que aún continúa. Una desigualdad que debiera indignarnos a todos y a todas y, sin embargo, ello no sucede.

Es tiempo de que entendamos que los derechos de igualdad de la mujer están en la base misma de la democracia, en su núcleo duro y, mientras no alcancemos esa igualdad, no tenemos derecho a llamarnos plenamente una democracia. Es tiempo de que entendamos que la democracia se sostiene en un conjunto de reglas básicas de convivencia social, que tienen un piso ético indispensable que no puede tolerar esta desigualdad.

Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, debemos avergonzarnos por los cientos de feminicidios, por las decenas de miles de agresiones violentas contra la mujer. Pero avergonzarnos no basta, necesitamos indignarnos frente a ese patrón machista que desde muy temprano se inculca en nuestros niños y niñas… y que luego nos coloca en esta lacerante realidad.

Un patrón que, en lo esencial, consiste en creer y hacer creer que las mujeres son inferiores a los hombres. Un patrón que ha dominado nuestra cultura y nuestra historia. Un orden patriarcal que es pura falsedad ética y evidentemente antidemocrática. Un orden carente de valores y completamente alejado de la realidad y de la sana convivencia social. ❖