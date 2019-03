Marisa Glave: "Yonhy Lescano no tuvo que venir al Pleno Mujer"

Con la presencia de Yonhy Lescano en el Pleno Mujer que viene realizando el Congreso, la parlamentaria Marisa Glave afirmó que el congresista de Acción Popular no tuvo que estar presente en la sesión legislativa.

En diálogo con Canal N, la legisladora de Nuevo Perú señaló que si bien Lescano tiene el derecho de estar presente en el Pleno, no puede arremeter contra la periodista que lo denunció.

“Creo sinceramente que el congresista (Lescano) no debió venir”, expresó Marisa Glave. “lo que no tiene derecho es agredir a la persona que lo ha denunciado, eso es algo que no puede hacer”.

[EN VIVO] #NPortada Marisa Glave sobre Yonhy Lescano: “creo que el congresista no debió venir. No tiene derecho a agredir a la persona que lo ha denunciado” ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/wRDl7EOmMA — Canal N (@canalN_) 8 de marzo de 2019

Pese a tratarse de un pleno exclusivamente al debate de dictámenes sobre la defensa y protección a los derechos de la mujer, Yonhy Lescano, acusado por presunto acoso sexual, se hizo presente.

El congresista de Acción Popular es investigado por el Ministerio Público. Yonhy Lescano había pedido que su citación con la fiscal Katharine Borrero, a cargo del caso, fuera reprogramado dado que él debía asistir a la sesión plenaria. Pese a haber pruebas, él ha negado haber cometido el delito contra la periodista afectada.

Marisa Glave, como se recuerda, fue víctima de acoso de parte de un periodista, quien negó que se trate de un delito, sosteniendo que se trataban de bromas. La situación llevó a que se impida el ingreso del reportero al Congreso, en salvaguarda de la parlamentaria.