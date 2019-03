Yonhy Lescano se inhibirá en votación de Comisión de Ética pero rechaza renunciar

No dará un paso al costado. El parlamentario Yonhy Lescano, de Acción Popular, reiteró que no renunciará a la Comisión de Ética porque es "inocente y víctima de una patraña". El legislador es miembro e investigado de la comisión.

Lescano confirmó que no votará en el caso que se inició en su contra al ser denunciado por acoso sexual a una periodista.

"En concreto, yo soy inocente. No tengo que dar un paso al costado en ningún lado. ¿Saben quiénes tienen que dar un paso al costado y nunca lo han hecho? Los corruptos y los mafiosos", declaró Lescano sobre el pedido de que se retire de la Comisión de Ética.

Presencia en el Pleno Mujer

El congresista denunciado cuestionó al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por haberle invocado a dar un paso al costado y pedir su reemplazo en la comisión que lo investiga, y por haberle pedido también que no participe del Pleno Mujer por tener una denuncia "gravísima".

"El presidente del Congreso ha hecho un pedido absolutamente irregular, inconstitucional, vulnerando mis derechos constitucionales porque soy un congresista y no estoy sujeto a mandato imperativo. Soy un hombre inocente, víctima de una patraña. A quien le deben decir que no venga es a un culpable", enfatizó Lescano.

Sobre el pedido de su colega Alejandra Aramayo para que se retiren del Pleno Mujer todas las personas que tienen denuncias de acoso contra la mujer, Lescano reafirmó que es su derecho asistir.

Fujimorismo y el Apra

Una vez más, Lescano señaló a los miembros de las bancadas de Fuerza Popular y el Apra de no querer investigar el caso de la denuncia en su contra, para sacarlo del Congreso lo más antes posible.

“Los mafiosos y corruptos no me quieren en el congreso. (...)El fujimorismo es el que no quiere investigación y quiere que me saquen del Congreso lo más antes posible. ¡Qué abuso, qué atropello!”, agregó Yonhy Lescano.