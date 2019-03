Lescano: “El fujimorismo quiere sacarme del Congreso antes de investigarme” [VIDEO]

El congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, asistió a la sesión del Pleno Mujer este jueves, pese a que el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, sostuvo que no era ética su participación, debido a que tiene una denuncia por acoso sexual.

Al respecto, Yonhy Lescano enfatizó que nadie le puede impedir asistir al Congreso por que su derecho como legislador y afirmó que el fujimorismo quiere sacarlo del Parlamento, incluso antes de investigarse su caso.

“El presidente del Congreso ha hecho un pedido absolutamente irregular, inconstitucional, vulneratorio a mis derechos constitucionales porque yo soy un congresista, no me puede decir que no venga”, recalcó.

“Yo no estoy sujeto a mandato imperativo, soy inocente, víctima de una patraña. A quien se le puedo decir que no venga es al que es culpable [...] quieren sacarme del Congreso antes, sin investigarme”, añadió Lescano.

Sobre su permanencia en la Comisión de Ética, Yonhy Lescano indicó que en el grupo de trabajo hay varios miembros que tienen denuncias y no han dado un paso al costado.

“Hay gente ahí que está denunciada y no pasa nada. Siguen sentados ahí, yo siendo inocente, ¿ por qué me voy a ir? Por ejemplo, el señor [Mauricio] Mulder, ¿por qué no le dicen a él que se vaya?”, aseveró.

En ese sentido, el acciopopulista insistió en que el único propósito del fujimorismo es sacarlo del Congreso. “No hay ningún deseo de investigar, el propósito del fujimorismo es que me saquen lo más antes posible”, indicó.

“El fujimorismo es el que no quiere investigación y quiere que me saquen del Congreso lo más antes posible. ¡Qué abuso, qué atropello!”, agregó Yonhy Lescano.

En otro momento, señaló que no pedirá un careo con la denunciante porque demostrará “la verdad con todos los instrumentos legales que existen”.