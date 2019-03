Guaidó ignoró al Perú

Señor Director:

El Perú fue el primer país de la región que condenó al régimen de Maduro. En nuestro país se crea el Grupo de Lima donde se unieron países de la región y Canadá para hacerle frente a Maduro. Pero resulta que Guaidó en reciente visita a la región ignoró al Perú. Tuvo tiempo de visitar otros países e ignoró olímpicamente la visita al Perú. Un poco de cortesía no hubiera sido nada malo, teniendo en cuenta además que nuestro país alberga a más de 700 mil compatriotas suyos.

Enrique Labarthe Villena

dni 07277130

Caso Lescano

Señor Director:

Respecto al lamentable caso que la ciudadanía nuevamente ve con rechazo por el supuesto acoso del congresista Lescano a una mujer peruana caben algunas interrogantes. El legislador dice haber entregado su celular a personal policial para contestar llamadas, nos preguntamos: ¿contaba dicho equipo con bloqueo automático cuyo código solo lo sabía el señor Lescano y no permitía acceder a sus mensajes privados, e-mails y WhatsApp? Para contestar el teléfono su personal de resguardo no necesitaba conocer el código de desbloqueo. Por otro lado, los mensajes del congresista a la supuesta agraviada, muchos subidos de tono, los guardaría por dos meses una persona pública como él o los hubiera guardado bajo códigos de seguridad haciéndolos inaccesibles para terceros ya sean de su familia, empleados o hasta enemigos políticos con los cuales perjudicarlo como alega Lescano, o quizás ¿los hubiera borrado? Finalmente, ¿cuál habría sido el riesgo para la supuesta agraviada al bloquear el WhatsApp del congresista a la primera insinuación indebida si ella consideraba ofensivos los mensajes o que la perturbaban psicológicamente en vez de seguir llamando amigo a un supuesto acosador? Creemos que las versiones del señor Lescano no satisfacen a la opinión pública pero también hay interrogantes que solo la supuesta agraviada podría absolver.

Mario J. Ramírez Gómez

dni 07873994

“Aló, aló Sunedu”

Señor Director:

La Ley de Presupuesto del Sector Público 2019 restableció, entre otros, el pago por subsidios de sepelio y luto a favor de los docentes de universidades nacionales; para que estos pagos se concreten la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP) está exigiendo al Estado la pronta dación de un decreto supremo que viabilice este derecho. Sin embargo, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, alegando autonomía universitaria, el 2018 se adelantó y dispuso pago de subsidios por fallecimiento del servidor y de sus familiares directos y por gastos de sepelio del personal docente. Para mayor seguridad incluyeron en las resoluciones la frase: “(…) en tanto se reconozcan los derechos adquiridos de los docentes universitarios por el Ministerio de Economía y Finanzas”.

Nos preguntamos: ¿esto es legal o constituye una falta? Cuando se trata de la UNASAM nada resulta raro para los ancashinos. Hace dos años que la prensa huaracina (Huaraz es sede de la UNASAM) da a conocer los faenones que remecen esta casa de estudios, y no pasa nada… ¡Aló, aló Sunedu!

Carlos López González

dni 31611207

Agricultores de La Libertad

Señor Director:

Los agricultores de las provincias altoandinas de La Libertad se beneficiarán con la instalación de mil 700 hectáreas de pasto mejorado, lo cual permitirá incrementar la calidad de carne del ganado vacuno y ovino. Esta acción se reforzará con la implementación de 7 postas de inseminación artificial para ganado vacuno.

Rebeca Moscol

Rebeca Moscol