“La inmunidad parlamentaria y la infracción constitucional deberían ser discutidas”

El magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña considera que no sólo las autoridades sino también la sociedad civil organizada deberá ejercer su función de presión frente a las reformas pendientes para la reforma del sistema de justicia. Además, se pronuncia sobre las investigaciones en el Congreso.

Existen seis proyectos de reforma judicial encarpetados desde hace siete meses en el Congreso ¿Qué hacer frente a esta situación?

No somos legisladores, pero como magistrados sí tenemos la responsabilidad de asegurar que los valores, los principios de la Constitución, se materialicen, y eso obliga, muchas veces, a diferentes instituciones públicas, entre ellas al Congreso, a hacer desde exhortaciones y hasta mandatos para que cumplan sus atribuciones. Nos ha tocado, por ejemplo, plantearles al Congreso, al Gobierno o a algunas autoridades locales o regionales que cumplan su responsabilidad. Ahora bien, cuando no hay casos que permitan que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie, les corresponde a otras instituciones, a la sociedad civil organizada, hacer esa presión (...) La invocación es que hay que ir de acuerdo con la Constitución. Hay cosas que son inconstitucionales y que no deben caminar, entonces, precisamente por eso es importante, no solamente saber que hay procesos para defender los derechos, sino que hay obligaciones técnicas que hay que cumplir.

Por ejemplo, ¿si hablamos del proyecto del Ejecutivo que plantea un sistema de integridad y control del Poder Judicial y del Ministerio Público para que el titular sea elegido por concurso público?

Tengo que ir con cierto cuidado porque un proyecto de ley puede ser una ley cuestionada, entonces aquí, obviamente, lo que puede ocurrir es que haya de diferentes sectores un reclamo para que haya temas que se discutan. Para lo que no está preparado nuestro sistema de justicia –y casi ningún país lo estuvo y la mayoría ha tenido que aprender sobre la marcha– es cómo enfrentar a la gran dimensión del crimen, sea el crimen del narcotráfico, sea el crimen de la trata y los nexos que genera. El caso Orellana es un muy buen ejemplo. Entonces, del tipo de nexos que se generan frente a ellos, la estructura que piensa en que lo que tengo que perseguir es al juez corrupto, individualmente considerado, o al fiscal, no sirve para eso. Ahora, es responsabilidad de discutir qué planteamos frente a esta situación, ya no solamente a niveles de órganos de control o a niveles de los procedimientos. Los procedimientos penales que tenemos en el Perú tampoco están pensados para eso.

En el caso Orellana, la Fiscalía reveló que se gastaron casi S/2 millones, pero la investigación en el Congreso ha excluido a Gilbert Violeta del caso.

Ahí también tengo que ir con cuidado, pero es el problema del cargo... Finalmente si una investigación del Congreso encuentra responsabilidades penales, debe ponerlo en conocimiento del Ministerio Público. Si el Congreso no encuentra responsabilidades penales eso no quiere decir que el Ministerio Público, en el futuro, no siga investigando, y si considera que estás involucrado, va a plantear la demanda contra ti, y si es un delito común pedirá el desafuero (al Congreso) y si es un delito de función pedirá la acusación constitucional.

A raíz de casos, como el de Edwin Donayre, que ya tienen una sentencia, pero se escudan en su inmunidad, ¿cree que el tema de la inmunidad se debería discutir?

Creo que hay que discutirlo, además, hay cosas que se deben precisar, por ejemplo, no hay una regulación, ¿qué criterios tenemos para determinar cuándo estamos ante una infracción constitucional? Hoy el criterio es el que tenga la mayoría del Congreso de turno cuando se le plantea el problema. Un órgano político obviamente hace una evaluación que debe tener consideraciones jurídicas, pero es básicamente una evaluación política. No le puedo pedir a un ingeniero que no haga una evaluación propia de un ingeniero. Cada cual hace la evaluación desde la perspectiva que tiene.

Entonces, ¿podría haber un órgano externo que evalúe este tipo de pedidos?

Aquí se dio una ley en el siglo XIX que nadie cumplió. Entonces, hay que determinar ciertos criterios para ver cuando estamos ante una infracción constitucional. Son temas que hay que discutir.

Usted ha sacado un libro titulado ‘En defensa de la Constitución’ ¿Qué relevancia cobra en el contexto en el que vivimos actualmente?

Hay tres planos ahí sintéticamente, en primer lugar este reconocimiento que se pone en agenda es la mención de lo constitucional, pero a veces hay que ser claros sobre cuál es el papel de una Constitución, qué se puede desprender de una Constitución. A veces hay situaciones que nos pueden parecer inconvenientes, incluso no éticas, pero no necesariamente son inconstitucionales. O sea, la Constitución tiene su marco de acción y hay que tenerlo claro, porque si no después viene el problema. Cuando el ciudadano quiere reclamar se equivoca, plantean una cosa que no debe plantear por contenido o por vías, eso significa no solamente conocer qué vías hay, sino qué se ha dicho al respecto y qué se puede hacer. Muchas veces los libros anteriores a este lo que nos han dicho es que hay cinco días para presentar tal cosa; eso es importante, pero también lo es saber, por ejemplo, el esfuerzo continuado por los derechos, de una situación de igualdad material entre mujeres y hombres. También ver qué se ha hecho por el reconocimiento de la identidad de género. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que cambia el criterio anterior, que decía que las personas trans eran una suerte de enfermedad y no les permitían inscribir su cambio en el DNI, eso ya está permitido. ❖