Sheput anuncia conformación de bancada Contigo: "Vamos a dar una sorpresa"

El congresista Juan Sheput señaló que el partido Contigo tendrá presencia parlamentaria con la conformación de una bancada con el mismo nombre. La nueva agrupación podría constituirse este jueves 7.

En entrevista con Canal N, el legislador no agrupado añadió que el grupo de Peruanos por el Kambio no podrá continuar usando ese nombre, dado que todavía pertenece a Contigo, dado que la denominación aun no ha sido cambiada por el Registro de Organizaciones Política del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Creo que vamos a dar una sorpresa mañana, porque la bancada se va a conformar rápidamente. Y tenemos algún tipo de procedimiento contra la anterior agrupación, este grupo de independientes que ahora cobija PpK, el nombre no lo van a poder seguir utilizando, esa es una cuestión de la cual ya tendrá que encargarse el JNE”, expresó Juan Sheput.

El parlamentario indicó que en la agrupación Contigo estará Pedro Olaechea y Roberto Vieira –“que no puede conformar parte de la bancada porque fue expulsado, pero sería una persona que nos acompañaría con el voto”–. Con ellos se tendría el “núcleo básico”. Además, estarían Marita Herrera y Jorge Castro, mientras están en conversaciones con otros tres congresistas, entre ellos Julio Rosas.

Respecto a la denominación de la agrupación PpK, indicó que “Ellos están usufructando un nombre que tenemos registrado”. Juan Sheput añadió que no se trata de una “cuestión caprichosa”, sino de un aspecto legal. “No pueden continuar con ese nombre, más aun cuando hablamos de una bancada con 9 independientes”.