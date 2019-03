El Grupo Menudo

Una patética sucesión de deslindes, denuncias y renuncias ubica a la bancada oficialista en el Congreso como un grupo infantil e irresponsable, atacado por un virus narcisista que siempre que parece estar bajo control, recrudece con más intensidad.

En el último episodio, dos legisladores de esa bancada (Gilbert Violeta y Juan Sheput) intentaron imponer a sus colegas una nueva denominación y un nuevo logo, adoptados inconsultamente, luego de que ellos mismos y un tercero (Salvador Heresi), que renunció semanas antes, pactaran un nuevo reparto de cargos partidarios como corolario de un escándalo previo en el que, para variar, se cruzaron denuncias y amenazas.

La mayoría de miembros de la bancada Peruanos por el Kambio (PPK) no aceptó el cambalache y les negó a los “nuevos” dirigentes partidarios la licencia solicitada, facilitando su salida, el verdadero propósito de estos afanes. Los renunciantes se han ido argumentando razones de principios y ética, un nuevo deslinde con el que pretenden asumir supuestos grandes compromisos partidarios y de Estado, frente a los que se quedan, a los que acusan de individualistas.

Nada de eso es cierto; la desastrosa falta de perspectiva de la bancada que se dice oficialista expone una reiterada falta de sensibilidad frente a las exigencias actuales de coherencia política que obliga a utilizar mayores energías en los asuntos de fondo de la agenda nacional, en donde tienen un lugar prioritario las reformas de la democracia y la lucha contra la corrupción. Lejos de ese imperativo, estos legisladores prefieren trabarse en disputas de fachada –por un logo y un nombre– que si esconden algo delicado no son los principios sino una toma de posición en favor del juego propio por encima de los intereses generales para los cuales fueron elegidos.

En el horizonte hay más encono, en la medida que hay espacio para las simulaciones y el personalismo. Sin embargo, queda claro que el nuevo grupo denominado Contigo es un remedo de partido, menos amplio y convocante que el que ganó las elecciones del año 2016 y contrariamente más cargado de pequeños egos. La supuesta refundación de este grupo no es tal, al punto que sus integrantes no son conscientes de su real posición frente al Gobierno y al presidente Vizcarra. Ello explica que su objetivo sea la agenda menuda y no el fortalecimiento de la representación parlamentaria del Gobierno para darle viabilidad a un Congreso amenazado por el retorno de las políticas obstruccionistas del fujimorismo y del Apra.