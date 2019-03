Vamos pa Chincha, consenso

La bancada de Fuerza Popular se ha propuesto menos fiscalización y más búsqueda de consensos. Así lo ha declarado el vocero de su asamblea que acaba de concluir en Chincha. La nueva estrategia buscaría los acuerdos necesarios para ir remozando la imagen partidaria y recuperar la mayoría del Congreso en ciertos temas.

Debemos entender que los consensos no serían solo con los colegas de otras agrupaciones, sino también dentro de la bancada misma. Sus 55 miembros no son un bloque firme para toda circunstancia. Sigue habiendo allí un silencio ominoso de muchos parlamentarios, algunos simpatizantes in pectore de Daniel Salaverry, cuya aprobación sigue subiendo.

El viraje, si se llega a dar, puede hacer una diferencia. Por lo pronto obligaría a FP a fabricar propuestas interesantes en torno de las cuales se pueda consensuar. Sería el paso de moverse por intereses coincidentes, algo que ya se ha dado antes, a actuar en virtud de proyectos más meditados.

¿Es posible? El balance de los dos años y medio de FP en el Congreso realizado en Chincha tiene que haberles revelado una fuerte inclinación a actuar de forma reactiva, impulsiva y a partir de un par de obsesiones. Lo que su vocero ha llamado fiscalización en realidad ha sido una estrategia de acoso desde el peso de los votos.

Pero la necesidad de actuar sin la presencia omnímoda de Keiko Fujimori y su entorno, la sangría de casi una veintena de parlamentarios, los cambios de autoridades, y un radical declive en las cifras de aprobación ciudadana, ciertamente están teniendo efecto, como estamos escuchando. Se precisa ahora, alguna primera demostración del cambio.

¿Quién puede acercarse a FP para un acuerdo? Depende del pacto. Además también FP podría acercarse a las iniciativas de otros. Hoy FP tiene la oportunidad de consensuar con las propuestas que vienen llegando desde el Ejecutivo. Algo que FP ha tenido que hacer bajo presión el año pasado, y hoy podría negociar por principio.

Así FP ha descubierto, algo tardíamente, que consensos es de lo que tratan los Congresos en una democracia. El camino de la simple imposición de una mayoría absoluta no les sirvió mucho. Sin duda la propuesta de temas para el entendimiento les va a servir más.