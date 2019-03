Transportes: la principal deuda en los 60 días del alcalde de Arequipa

Un vehículo de transporte público puede demorar media hora en recorrer ocho cuadras. Así funciona el transporte público en Arequipa, una actividad cuya competencia depende de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Este problema, convertido en el quebradero de cabeza de los arequipeños, fue uno de los temas debatidos en la última campaña electoral. Los candidatos prometieron soluciones inmediatas.

Omar Candia Aguilar, el actual alcalde de Arequipa, ofreció la reforma a este caos con el Sistema Integral de Transporte (SIT) y acelerando la construcción de un tranvía en Arequipa. A más de 60 días de gestión edil, no se ha trazado una hoja de ruta clara, apenas pequeñas acciones administrativas.

El SIT está paralizado. La etapa preoperativa de dos años aún no inicia. Hay conflictos entre la municipalidad y las empresas de transporte ganadoras de la licitación de las rutas del sistema. El gerente de Transportes, Ricardo Lira, se tomó estos meses para realizar negociaciones directas con los transportistas, las mismas que deben culminar este mes. Está en entredicho la ampliación del plazo para el cierre financiero —demostrar que tienen dinero para comprar la nueva flota vehicular—, el inicio de la etapa preoperativa y otros puntos. Mientras este punto no se resuelva, el SIT no podrá caminar.

En enero, se aprobó una ordenanza para reformular Sitransporte, el órgano autónomo de la municipalidad que se encargará del SIT. La norma no se implementa porque no hay transferencia de las competencias de la Gerencia de Transportes a este organismo. Tampoco se nombró a su directorio en los 60 días de gestión. Esta es potestad del alcalde Omar Candia.

Del SIT solo se avanzó con la elección del logo del proyecto, que fue escogido a través de un concurso público. Como meta a los 100 días de gestión, se tiene la implementación de paraderos. Quedan menos de 40 días para cumplir.

El gerente Ricardo Lira indicó que en este tiempo se logró llevar al depósito a 200 unidades piratas. Señaló que en 60 días no se puede pedir solucionar el caos de décadas.

Otro punto crítico es el incremento de la delincuencia. Luchar contra ella es tarea principal de la Policía, pero la municipalidad apoya mediante la gerencia de Seguridad Ciudadana. A 100 días de gestión, se tenía como metas en esta área el mantenimiento operativo de todos los vehículos y el observatorio de Seguridad Ciudadana. José Perez, gerente de esta área, señaló que aún no se cumplen estas metas, pero asegura que ya realizó las gestiones para ello, además del mantenimiento de cámaras de videovigilancia.

Lo más visible es la proliferación de ambulantes en el Centro Histórico. Sobre esto, el gerente de Servicios al Ciudadano, José Luis Narro, señaló que están en una situación crítica. Han rotado a jefes de la policía municipal y ampliado el horario de los mismos, para que patrullen hasta las 10 de la noche, pero señala que están siendo sobrepasados por los comerciantes.

Omar Candia señaló que no se iba a hacer una revolución en la ciudad en 60 días. Indicó que iba a realizar un informe de lo realizado en los primeros días y que en transportes no encontró nada cuando ingresó al municipio.