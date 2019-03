García Belaúnde: “En Acción Popular no podemos apoyar las presunciones de delitos” [VIDEO]

El legislador de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, recalcó que su bancada no respaldará acciones personales ni presunciones de delitos, luego que su colega Yonhy Lescano afirmara que no espera apoyo de su grupo político.

“Nosotros no apoyamos este tipo de acosos sexuales. No se puede apoyar respaldar eso, este tipo de actitudes. El lenguaje sobre todo es totalmente inadecuado”, expresó García Belaúnde.

“Apoyanos la lucha contra la corrupción, las gestiones que se puedan hacer dentro de las funciones propias, de legislar, de fiscalizar, de representar; o sea respaldamos la función parlamentaria. No podemos apoyar los delitos o las presunciones de delitos o las acusaciones de estas actitudes que son de acción personal”, recalcó el acciopopulista.

Minutos antes, Yonhy Lescano, acusado del presunto delito de acoso sexual, declaró a la prensa que no le interesa el apoyo de su bancada, porque nunca antes lo han respaldado.

“No me interesa. Yo siempre he estado solo trabajando por mi bancada. Dime una sola vez, con las peleas que he tenido con el Apra y el fujimorismo, que la bancada me haya apoyado”, expresó Yonhy Lescano.

Asimismo, dijo que es una víctima del Congreso y que esta es la tercera vez que lo atacan, pero aseguró que seguirá defendiéndose con la verdad.

“En estas difamaciones que han tenido, que me inventaron una hija, que me mandaron una corona de muertos a mi despacho [...] Esta es la tercera vez de una agresión grave. Soy una víctima en este Congreso”, sostuvo el parlamentario. “Yo m estoy defendiendo solo con la verdad”, añadió Yonhy Lescano.