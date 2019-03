Espinosa-Saldaña: "Se tiene un órgano político que no responde a la justicia, sino a una correlación política”

Eloy Espinosa-Saldaña se refirió a la ley en contra del acoso sexual, la cual no está reglamentada y ha dejado aspectos que no están previstos. Asimismo, indicó que no se puede ‘transar’ con una situación de esta índole.

“Cosas como estas no pueden seguir pasando, pero con esta ley la determinación de responsabilidades tiene que hacerse cumpliendo con el debido proceso”, indicó.

El funcionario sostuvo que la máxima sanción a nivel de la Comisión de Ética serían 120 días, sin embargo, expuso que si la Fiscalía llega a la conclusión de que ha cometido un delito común se podría pedir al Congreso de la República el desafuero del legislador implicado.

“Estas cosas toman tiempo porque se tiene un órgano político que no responde a la justicia, sino a una correlación política”, recalcó.

Por otro lado, explicó que existen temas que deberían ser centrales para debatir en la reforma judicial. El invitado además añadió que el Poder Judicial no está preparado para combatir el crimen y los nexos que provienen de este.

“Los procedimientos penales que tenemos en el Perú tampoco sirven para eso. Tenemos que redimensionar el sistema de justicia”, alegó.

El magistrado del TC indicó que su libro propone avances o soluciones para diversos temas judiciales y que es apto para todo el público.

“El escenario es difícil, pero hay cosas que se pueden hacer, hay asuntos que se han avanzado y hay problemas que enfrentar”, agregó.