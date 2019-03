Nueva administración

Señor Director:

Lima y Callao tienen nueva administración edil, de quienes se espera que corrijan los vicios, errores y abusos de las gestiones anteriores. Uno de los temas que tienen que solucionar es el tema de las papeletas. Es usual que cuando presentas un descargo o apelación con los documentos que prueban lo que afirmas siempre te contestan infundado. El motivo de ello es que las respuestas salen de manera automática del sistema informático programadas para denegar tu pedido, ese es el motivo por el que dichas resoluciones ni siquiera citan los documentos que presentaste (tienen una sola plantilla), violando la obligación de motivar las resoluciones. El sentido de ello es sólo cumplir la formalidad que concluya en la cobranza coactiva, donde no pueden pronunciarse sobre tus descargos, su función es sólo la cobranza. Ello les funciona bien, debido a que a muchas personas les resulta más oneroso entablar las acciones judiciales para impugnar las ilegales decisiones municipales (que ya embargaron tu vehículo), que pagar la papeleta. Esa abusiva práctica debe terminar con estas nuevas administraciones y evitar la complicidad.

Luis A. Norabuena Casas

DNI: 06254944

Proyecto El Algarrobo en Tambogrande

Señor Director:

En el portal web de ProInversión está publicada la ficha resumen de la Iniciativa Privada en Proyectos en Activos (IPPA), “Gestión social, diseño y ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica, construcción, implementación y exploración de las concesiones mineras integrantes del yacimiento TG-3 del Proyecto El Algarrobo”, teniendo como área de influencia del mismo la Comunidad Campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto, con una extensión para la transferencia a la empresa proponente, de la titularidad de las concesiones mineras de 11,962.2 hectáreas con una población beneficiada directamente de 15,000 habitantes. El costo de inversión del proyecto es 350 millones de dólares americanos sin IGV.

Ahora, lo novedoso e interesante de esta IPPA es que su propuesta tiene una marcada responsabilidad socio ambiental, diametralmente opuesta, a la pretendida exploración de la Manhattan hace 16 años en el TG1 ( núcleo urbano de la ciudad de Tambogrande), que pretendió abrir una mina de oro a tajo abierto, con reubicación de la ciudad, del cementerio, alteración del cauce del río Piura, impacto a las áreas de cultivo y al paisaje; ocasionando el rechazo al proyecto y al estudio de impacto ambiental presentado.

Con esos antecedentes negativos el actual proponente de la IPPA pretende aplicar un modelo agua- agricultura- minería; tal como se recomienda en la Agenda de Desarrollo al 2030, para una minería sustentable. Es de esperar que Pro Inversión esté a la altura de la circunstancia con esta IPPA y que la entidad competente, el Ministerio de Energía y Minas, sea cuidadosa con el estudio de impacto ambiental del proponente para que todos ganemos.

Edwin Vegas Gallo

DNI: 02771235

Precisión en nota publicada

Señor Director:

Me dirijo a usted en relación a la nota publicada en el diario La República, el día 4 de marzo de 2019 (página 7 de la versión impresa y la versión web - 4 Mar 2019 6:01 h) , para señalar que en dicha nota mi declaración respecto al congresista Yonhy Lescano Ancieta no es exacta, ya que no he declarado que “lo ideal sería que se suspenda por 120 días al congresista”. Por otro lado, cabe precisar que como integrante de la Comisión de Ética me veo impedido de adelantar mi opinión según reglamento.

Hernando Cevallos Flores

Congresista de la república