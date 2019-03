¡Vamos pa’ Chincha, familia!

La ‘bankada’ de Fuerza Popular (FP) –o lo que queda de esta– se fue pa’ Chincha el fin de semana pasado para alistarse para la nueva legislatura y, aunque anuncian que ahora sí van a colaborar con el país en vez de tratar de destruir la institucionalidad, nadie le cree.

En realidad, no estuvo ‘toda’ la bankada pues, de los 55 congresistas que quedan de los 73 con que empezó el lustro, no fueron todos, y de los todos que fueron, no todos estuvieron los tres días del conciliábulo que se realizó entre el viernes 1 y el domingo 3.

El vocero de la bankada, el congresista Carlos Tubino, comentó que es una reunión tradicional de FP antes de empezar toda legislatura para analizar “las cosas que hemos hecho bien, qué debemos corregir, las cosas que debemos enfrentar hacia futuro, qué partido tenemos”.

Es lo que siempre hacen. Aún se recuerda, por ejemplo, cuando hace apenas unos meses, en agosto de 2018, el presidente Martín Vizcarra anunció que iba personalmente al parlamento a dejar varias iniciativas, y el entonces flamante presidente del congreso, Daniel Salaverry, calificó de “golpe bajo” y “actitud que no es lo más elegante”, que el jefe de Estado fuera a la sede del legislativo cuando él estaba concentrado con la bankada en Cieneguilla antes de empezar la legislatura.

Las vueltas que da la vida. Hoy Salaverry está fuera de la bankada de FP, trabaja de la mano con el presidente Vizcarra –con rodilleras, según la sorprendente congresista Rosa Bartra–, Keiko Fujimori cumple prisión preventiva al igual que su lugarteniente Pier Figari, su partido anda desmadrado y repudiado por la ciudadanía, y en la alianza fujiaprista hablan de separación, pero, en realidad, siguen caminando y actuando muy juntitos.

Ese es el contexto del viaje al que la familia fujimorista se fue pa’ Chincha, desde donde su vocero Tubino anunció que bajarán el tono, no irán a la confrontación, colaborarán con el gobierno y elaborarán “una agenda Perú”.

Pero sin jefe, ni agenda, ni rumbo, ni saber cuántos quedan en realidad, lo más probable es que FP siga haciendo lo único que ha demostrado que sabe hacer: juntarse los que quedan con los cinco votos del Apra para ver cómo se traen abajo al gobierno.