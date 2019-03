Alan García dice "lamentar" que se haya suspendido la declaración de Barata

Se expresa. Esta tarde La República pudo conocer que el interrogatorio a Jorge Barata programado del 12 al 15 de marzo, fue postergado para el mes de abril. Tras este hecho, Alan García generó polémica en su cuenta de Twitter por el comentario que hizo.

"Lamento mucho que se haya suspendido otra vez la declaración de Jorge Barata. Creo que pondría fin a muchas especulaciones y traería también muchas sorpresas", escribió Alan García. Sin embargo, esta tuit no guarda relación con lo que decía, ya que era uno de los primeros en criticar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Alan García antes manifestaba su rechazo al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y ahora pide que se aceleren las declaraciones. "Cierren de una vez el acuerdo con Odebrecht, que declaren todo, y terminemos con la telenovela que alargan los enemigos para vivir de ella", escribió en otro tuit.

Estas expresiones de Alan García generaron diversas reacciones por parte de los usuarios que lo siguen. "Yo lamento que no estés preso", "Lamento mucho que hayas sido presidente dos veces", "El que no la debe, no la teme pez gordo, ya caerás no hay crimen perfecto, recuérdalo narcoindultador", son algunos de los comentarios.

De acuerdo a información dada por Convoca, el interrogatorio a Jorge Barata ha sido reprogramado hasta la semana del lunes 22 al viernes 26 de abril. Esta diligencia serviría de mucho para que el Equipo Especial Lava Jato pueda confirmar y corroborar la información de interrogatorios a otros exfuncionarios de Odebrecht.