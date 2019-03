Organizaciones de Puno deciden hoy su posición sobre represa Paltuture

Gremios, dirigentes y líderes políticos de Puno decidirán hoy su postura sobre el proyecto Paltuture, una presa que apunta a almacenar 80 millones de metros cúbicos para abastecer con agua al valle de Tambo, en la provincia de Islay-Arequipa. La obra se desarrollará en el centro poblado de Tolapalca, ubicado entre Puno y Moquegua.

El encuentro está programado a partir de las 10:00 de la mañana en el gobierno regional.

El gobernador regional Walter Aduviri aseguró que la posición que asuman será determinante. “Nosotros haremos cumplir lo que se acuerde porque queremos ser democráticos, para que no se diga que son capricho de la autoridad las medidas que en adelante se tomarán”, dijo.

Aduviri señaló que el acuerdo que se adopte será comunicado en una reunión pública, a la cual serán convocados los gobernadores de Arequipa, Elmer Cáceres, y Moquegua, Zenón Cuevas.

Aduviri no quiso hablar sobre si pedirá o no disculpas a Elmer Cáceres, de quien dijo: "Las veces que está en Lima para borracho. (...) Para mareado, se corre". Sobre el particular, aseguró que solo se trata de “realidades”.

Aurelio Ticona, dirigente del distrito de Ácora, precisó que Moquegua y Arequipa durante años usufructuaron los recursos de Puno y que las determinaciones que se adopten serán en ese marco, porque lo que está en juego son los recursos hídricos de Puno.