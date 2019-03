Ética citará a periodista que denunció a Lescano por acoso

La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Janet Sánchez, informó que citarán a la periodista que denunció al parlamentario Yonhy Lescano (Acción Popular) por haberla acosado sexualmente.

Tras finalizar la sesión del grupo de trabajo, donde se votó a favor de iniciar una investigación contra el legislador, Sánchez adelantó que se comunicarán con la agraviada para definir la forma cómo se realizará la diligencia.

“Sí, nos vamos a comunicar con ella, vamos a conversar con ella y al respecto de eso les daremos a conocer si la sesión será reservada o será pública como ella decida, porque hay que respetar la decisión que ella puede tener al respecto”, expresó.

La titular de la comisión informó que la próxima sesión se realizará el 14 de marzo y, tras ello, se dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para elaborar el informe final. Antes se realizarán más audiencias para escuchar los descargos de las partes.

Yonhy Lescano participó de la convocatoria extraordinaria que Ética realizó para hoy. Durante su intervención volvió a rechazar el delito que se le imputa y afirmó que es víctima de la venganza de sus enemigos políticos.

“En este Congreso el acosado soy yo. Desde el inicio no me dejaban hablar, me cortaban la palabra en el Pleno, me insultaban, me crearon una falsa hija que es mi asesora de prensa. ¿Usted cree que el presidente del Congreso de ese entonces dijo hay que investigar este hecho grave? No", exclamó.

Janet Sánchez fue consultada en otro momento si la comisión que preside puede recomendar el desafuero de Lescano. Ella precisó, sin embargo, que la máxima sanción que pueden sugerir al pleno es la suspensión por 120 días.

“La Comisión de Ética no desafuera, no está dentro de sus atribuciones, debemos hacer un trabajo serio y responsable y ver qué elementos encontramos dentro de la investigación”, resaltó.