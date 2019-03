Congresistas Juan Sheput y Gilbert Violeta renuncian a bancada PPK

Los congresistas Juan Sheput y Gilbert Violeta anunciaron su renuncia definitiva a la bancada PPK luego que sus compañeros de agrupación política decidieran iniciar un proceso sancionador en contra de ambos.

La medida disciplinatoria fue anunciada este martes, a través de una conferencia de prensa, debido a que los parlamentarios dirigieron el cambio de nombre del partido político Peruanos por el Kambio (PpK) a 'Contigo'.

A través de sus redes sociales, Sheput y Violeta informaron su decisión.

En coherencia con mis convicciones democráticas y de creencia en un sistema de partidos he presentado mi renuncia irrevocable a la bancada de Peruanos por el Kambio. La aritmética de la mayoría no les da la razón. pic.twitter.com/PmLVyKl6ta

#RENUNCIO a la BancadaPPK. No me prestaré al juego perverso de la tiranía. Pedimos respeto al Partido y diálogo democrático y nos respondieron con un proceso administrativo sancionador que sólo busca expulsarnos de la bancada. Los principios no se negocian!!! pic.twitter.com/xlBTxcW8fM