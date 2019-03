Mamani: la doble versión del fujimorista acusado por tocamientos

La suerte del suspendido congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) se definirá este viernes cuando el Parlamento decida si le levanta la inmunidad que lo protege de cualquier investigación penal.

El legislador es investigado de manera preliminar en el Ministerio Público por el presunto delito de tocamientos indebidos a una tripulante de la aerolínea LATAM, hecho que ocurrió el 14 de noviembre pasado.

Sobre este proceso se refirió ayer el congresista Mamani, quien antes de manifestar una nueva versión de los hechos rechazó comparar su situación con la de su colega Yonhy Lescano (Acción Popular), que también es acusado de acoso sexual a una periodista.

"A mí me han bajado (del avión) por borracho, no por acoso. Yo no he enviado, como el congresista (Lescano), por Whatsapp acosando a una dama. Por eso siempre he dicho que soy muy respetuoso de las damas", dijo a ATV+.

El argumento de Moisés Mamani de que fue desembarcado del vuelo por esta embriagado es nuevo. Ello se deduce de la comparación del informe médico que se le realizó cuando se presentó el incidente en el aeropuerto.

Según el documento que el mismo congresista publicó en Twitter, en su examen físico se anota que está lúcido. “No se evidencia al momento del examen aliento alcohólico, reflejos pululares conservados, evaluación de pares craneales conservados”, acota el examen.

Sí se consigna en el informe la versión del fujimorista sobre que supuestamente sufrió una descompensación por la diabetes que padece y, por su situación, se desvaneció cuando intentó colocar su maleta en el avión y luego perdió el conocimiento.

La agraviada de Latam Airlines, por su parte, contó que el congresista la tocó de manera grotesca cuando se encontraba cerca de él. "Mi reacción fue congelarme y gritar: 'señor, ¿qué le pasa?' en la cabina del avión, porque no había nadie más parado. Él era el único. Sentí (que me tocó) de la cintura hasta abajo y grité y me fui corriendo a la cabina de mando", contó.