Subcomisión designará hoy al delegado que verá denuncias contra Pedro Chávarry

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene agendado para hoy la designación del delegado que verá las denuncias contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aprobadas el 14 de enero.

El encargado de la investigación debió ser designado hace más de 15 días, cuando, tras su admisión, la Comisión Permanente autorizó a la Subcomisión investigar a Pedro Chávarry por cuatro denuncias constitucionales, que fueron acumuladas el 11 de febrero junto con otra denuncia contra exfiscal supremo Tomás Galvez.

Se espera que esta vez el ponente sea elegido, ya que el pasado 13 de febrero el grupo no sesionó por falta de quórum. Según explicó el congresista de Fuerza Popular César Segura, presidente de la Subcomisión, varios parlamentarios pidieron licencia para viajar.

Luego, del 18 al 22 de febrero, vino la semana de representación y el grupo no sesionó. Con todo ello y pese a haber sido aprobadas las denuncias, las investigaciones no pueden iniciar, debido a que aún no hay un delegado. La sesión de hoy fue programada para las 2 p.m.

Según explicó el constitucionalista Luciano López, de prosperar las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry, este podría ser destituido y suspendido de ejercer un cargo público por diez años.

“Mientras no se instale la Junta Nacional de Justicia, estamos en manos del Congreso, en el sentido de que ellos, con el procedimiento de acusación constitucional, son los únicos que podrían desaforarlo”, indicó.

Por otro lado, la Subcomisión también tiene pendiente el debate de las denuncias contra el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, por haber recibido pagos por parte de una empresaria para presuntamente favorecer a una constructora en Chiclayo.

Pese a los pedidos de varios legisladores y del mismo presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de priorizar esos temas, César Segura indicó que no le dará celeridad al debate.