Odebrecht: Lourdes Flores será interrogada este martes por José Domingo Pérez

Las investigaciones sobre la participación de Odebrecht en el Perú continúan. Esta vez Lourdes Flores será interrogada por el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, respecto a los aportes que habría recibido de la empresa en su campaña a la presidencia, en 2006, y a la de la Alcaldía de Lima, en 2010.

Pérez informó la semana pasada que la ex candidata es citada en calidad de testigo, mas no como investigada. La excandidata a la alcaldía de Lima se debe presentar a las 3 de la tarde en la sede del Ministerio Público ubicada en el jirón Miroquesada en el Cercado de Lima.

Aportes de Odebrecht al PPC

A pesar que el exgerente de relaciones institucionales de Odebrecht, Raymundo Trindade Serra, confirmó que aportaron US$200 mil a la campaña proselitista del 2010 de Flores Nano, no se le interrogará por esta declaración. Según señala Pérez esta manifestación fue dada al fiscal Germán Juárez y no le corresponde a él investigar a la ex candidata presidencial por el momento.

Pérez busca, con la manifestación de Flores Nano este martes, conocer cómo la constructora se contactaba con los candidatos para realizar los abonos ilegales, que corresponderían a lavado de activos.

El fiscal también indaga las campañas presidenciales de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (2011), y las de los ex mandatarios Pedro Pablo Kuczynski (2011) y Alan García (2006).

No teme ir a prisión

Al respecto, Lourdes Flores confirmó haber recibido el dinero para la campaña del PPC y no teme ir a prisión. Aceptó que se reunió con los ex directivos de Odebrecht, Jorge Barata y Raymundo Trinidade Serra y de la entrega del dinero en efectivo por parte de Horacio Cánepa.

"No (temo ir a la cárcel) porque considero que esto no es un delito. Vamos a explicar las dudas que puedan haber, con todo respeto a la autoridad, y vamos a librar una defensa fruto de esas explicaciones, pero me parece que es indispensable que se haga una investigación con todo rigor", señaló Flores Nano a Radio Santa Rosa la semana pasada.