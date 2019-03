Sobre boletín Archivos...

Señor Director:

“En el interior del país”. Esta frase se escucha principalmente en la televisión. Con su enunciación se trata de distinguir a la capital de las regiones, las provincias y todos los pueblos del resto del Perú. Como dos partes desiguales. Una soberana y pudiente en todos los aspectos, la otra -la más grande- hasta con localidades alejadas y descuidadas, por lo general, desconocidas. Sin duda, la frase es nefasta por su concepto y, principalmente, porque es inexacta y centralista. A propósito de su viaje en 1912 por el sur de nuestro territorio nacional, el eminente polígrafo José de la Riva Agüero y Osma señaló con claridad y contundencia: “El Cusco es el corazón y el símbolo del Perú”. Años más tarde, el también eminente historiador Jorge Basadre expresó una verdad patente: “El Perú existe como una totalidad en el espacio y como una totalidad en el tiempo”. El actual congresista Jorge Castro Bravo ha dicho recientemente: 2”Tacna representa al Perú”. Claro está, la grandeza y la singularidad del Perú es multiculturalidad, pero no desmoronadas. Ante majadería tan grande y para llevarle la contraria nace en la ciudad de Trujillo un boletín electrónico Sobre archivos, archiveros y algo más..., para reflejar nuestra realidad especializada y darla a conocer tal como es, con las disculpas debidas por repetir la tontería, “en el interior del país”. Felicidades a las archiveras peruanas en el Día Internacional de la Mujer.

César Gutiérrez-Muñoz

Inicio del año escolar

Señor Director:

Esta semana muchos niños y adolescentes inician el año escolar, cada año es un nuevo reto para el sector educación, se vienen muchas interrogantes, por ejemplo, ¿estarán preparados los colegios para recibir a estudiantes?, ¿las movilidades escolares tendrán seguro?, y sobre todo la inclemencia del clima. MINEDU ya confirmó que está prohibida la formación escolar en lugares abiertos,pues la radiación será muy alta. Los horarios de recreo por lo general son entre 10 a.m. y 1 p.m. Las autoridades regionales deben cumplir con lo indicado por el gobierno para evitar deshidrataciones de los más pequeños. Para los colegios públicos, según el MINEDU, no pueden condicionar el uso de prendas para acceder a los colegios, los estudiantes pueden asistir con prendas frescas, dentro de lo permitido. Todos los colegios deben tener acceso al líquido, un tópico de primeros auxilios, entre otros puntos, para asegurar la integridad de los alumnos.

José Darío Dueñas Sánchez

Autoridades regionales

Señor Director:

Por las noticias nos enteramos de que en los municipios y regiones afectados por la inclemencia del clima no se ha ejecutado si no el 1 % o menos del presupuesto anual. ¿Qué ganamos con la descentralización? ¿Aumentar la burocracia dándoles trabajos en las regiones? La descentralización ha resultado un fiasco. Sólo ha servido para crear burocracia inútil y perjudicial. Quién sabe, esta situación dio pie al reclamo por la ausencia del señor Vizcarra. Los políticos que reclamaban su presencia estaban conscientes de la inutilidad del aparato regional, pero no lo reconocían frontalmente, pues ellos son los que han sustentado la regionalización. Tenemos, por ejemplo, al señor Aduviri reclamando territorio para la Región Puno, como si se tratara de un conflicto internacional. Somos un país pequeño que no necesita fronteras internas, pues esta lo que crean son burocracias inútiles que alientan a los caciques pueblerinos. Volvamos al inicio, nos podemos preguntar con razón: ¿de qué sirven los gobiernos subnacionales? ¿Es el presidente de la República el único quien debe tomar decisiones? Si esto fuera así, habría que mandar a su casa a aquellos funcionarios que no cumplen con las funciones que la ley les asigna.

Fabio Rubina Burgos

