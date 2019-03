Falta de quorum pone en riesgo el Pleno Mujer

Después de tres sesiones frustradas por falta de quorum, las comisiones de la Mujer y de Justicia esperan reunirse hoy para debatir y aprobar tres proyectos de ley y tener listo, junto a otros cinco ya aprobados y por aprobarse, el paquete de ocho iniciativas legislativas que se verán en el Pleno Mujer del próximo jueves 7 de marzo.

El primero que requiere un dictamen debatido tiene que ver con el acoso político que sufren las autoridades mujeres por parte de sus pares, lo cual no les permite desempeñar bien su labor.

"No son casos aislados, son hechos que están reduciendo la posibilidad de que las mujeres se sientan seguras en la política", sostuvo la congresista Indira Huilca, autora del trabajo.

La segunda propuesta está referida a la apología del delito de violencia contra las mujeres. Finalmente, está el proyecto sobre la elección libre en el orden del apellido paterno y materno.

La reunión conjunta convocada por la presidenta de la Comisión de la Mujer y la congresista Tania Pariona empezará a las 3 de la tarde y sería la última oportunidad para llevar proyectos consensuados al Pleno Mujer que se programó para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

"El Pleno Mujer debe ser un hecho. Para ello tenemos que garantizar que los congresistas asistan y tengamos el paquete de ocho proyectos para el 7 de marzo. De esos ocho, si aprobamos siquiera la mitad, será un éxito", señaló Pariona tras considerar que el tema bandera, nuevo en la legislación, es el acoso político contra las autoridades mujeres.

También refirió que están coordinando para que en la mañana del 7 de marzo se firme un compromiso intersectorial con el fin de reforzar la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Se anuncia a Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, PCM y el propio Congreso de la República. ❖

Ocho proyectos1Sancionan el acoso político contra las mujeres (predictamen).2Interconexión de sistemas informáticos para agilizar procesos (con dictamen).3Apología a la violencia contra la mujer (predictamen). 4Mayores penas para explotación sexual a niñas y niños (agendado en el Pleno).5Espacios de acogida temporal para víctimas de trata (predictamen).6Cárcel y multa para el trabajo forzoso (dictamen conjunto C. Mujer y C. Justicia).7Centros de cuidado infantil (dictamen C. Mujer. Pendiente C. Trabajo).8Libre elección de apellidos (predictamen).