Cuando es mejor parecer tonto

Las apariciones televisivas del congresista Yonhy Lescano el domingo en la noche, haciendo sus descargos ante la acusación de acoso sexual a una periodista, recuerdan un invalorable consejo de Groucho Marx: es mejor quedarse callado y parecer un tonto que hablar y despejar cualquier duda al respecto.

Lescano se revuelve acumulando explicaciones contradictorias una sobre otra, enfureciéndose con sus interlocutores cuando le hacen notar sus inconsistencias. Ha sido un espectáculo penoso verlo peleándose con sus entrevistadoras cuando éstas manifestaban su escepticismo ante las varias justificaciones que ensayaba. Por supuesto tampoco va a ganar la simpatía de la audiencia tratándola como tonta, pretendiendo que se trague versiones inconsistentes y contradictorias.

Queda la impresión de que Lescano no tiene clara conciencia de la gravedad de la situación. Sólo así puede entenderse la banalización de los hechos que realiza cuando afirma que no puede haber acoso cuando la agredida tiene más de 40 años, o que él no necesita acosar porque tiene esposa, o señala triunfalmente que no hay acoso porque ella inició la conversación y se comunicó con él después de la medianoche.

Las justificaciones que el parlamentario acciopopulista ha brindado se desmienten unas a otras. Esto es así desde sus primeras versiones del incidente. Ante el pedido de explicaciones que le hizo en diciembre la periodista que lo acusa, por un chat con agresivas alusiones sexuales explícitas, Lescano respondió responsabilizando a un tercer personaje, supuestamente perfectamente identificado, que habría manipulado su celular y al que él, afirma, encaró con indignación: “Esta mañana le he pedido explicaciones cómo está enviando ese tipo de mensajes y cómo se atreve a utilizar mi Whatsapp. Este señor ha abusado de la confianza”. Lescano no sólo conocería pues a quien envió los mensajes sino adicionalmente le habría pedido explicaciones y reprendido severamente.

Este supuesto personaje, cuya identificación desataría varios de los nudos que se han formado en el relato, fue desaparecido completamente de las siguientes versiones de la historia. Acusado de acoso, Lescano responsabilizó primero a los policías de su resguardo, y cuando éstos lo desmintieron, negando formalmente ante su comando que hubieran manipulado el celular del parlamentario, éste se deshizo en elogios a su trabajo, rebajando su acusación a que pudieron haber descuidado su celular por un momento, lo que habría sido aprovechado por el ahora incógnito manipulador, para enviar los mensajes de marras. Del personaje al que Lescano le enrostró gallardamente su felonía, hemos pasado a un desconocido y huidizo fantasma, que se desliza por los vericuetos del modo condicional del idioma.

Lescano ha responsabilizado de sus desgracias a una conspiración aprofujimorista, y sin duda su desafuero será facilitado y festejado por ese grupo. Por supuesto, este desenlace está teñido de cinismo y oportunismo, debido al blindaje brindado a los congresistas fujimoristas Mamani y López, que están en una situación homologable. Pero él está en esta situación por hechos que son de su responsabilidad y por los cuales tiene que responder. Debe quedar claro que el acoso sexual es un delito grave que requiere una respuesta severa.

Hasta donde sé, Lescano no ha logrado ni la solidaridad de Acción Popular, su propia bancada. Así, no es difícil pronosticar el desenlace de la historia.