AAR: "Estamos a portas de un cambio importante del sistema político”

Augusto Álvarez Rodrich habló de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política encargada de plantear la iniciativa de reforma política, la cual está conformada por cuatro politólogos, quienes son liderados por Fernando Tuesta.

El periodista resaltó que esta comisión tenía que debatir temas como el financiamiento de partidos políticos, voto preferencial e inmunidad parlamentaria. Asimismo, detalló que el presidente de la República, Martín Vizcarra, les ha dado libertad para ejecutar el plan.

‘’Se especula que las cosas que podría estar planteando la comisión serán iniciativas muy precisas y, que por tanto, estamos a portas de un cambio importante del sistema político”, precisó.

El conductor señaló que un tema central que propondrá la comisión será la bicameralidad, pues Fernando Tuesta ha admitido que esta 'reforma es la madre de todas las reformas'.

Por otro lado, Álvarez Rodrich comentó que se estaba viendo la posibilidad de no contar con las firmas como requisito para la inscripción de partidos, sino se establecería nuevas reglas como la participación en comicios y un mínimo de votantes en las votaciones internas.

Asimismo, expuso que la comisión planteará una reforma para el voto preferencia, la cual buscará que se vote por una lista del partido o alianza al Parlamento y los congresistas serían elegidos según la cantidad de votos adquiridos.

“El señor Tuesta va a entregar el documento a Martín Vizcarra y el presidente lo revisará (…) esto lo volcará en proyectos de ley y lo mandará al Congreso para su aprobación y su debate”, comentó.

Para el conductor de RTV, este procedimiento está formando un nuevo episodio de enfrentamiento entre el fujiaprismo y el gobierno.

“Los que se han estado oponiendo a esta reforma política es el Apra y el fujimorismo en una alianza que ya se conoce”, puntualizó.

El periodista se mostró a favor de la reforma política, sin embargo, sostuvo que existen retractores que han comenzado a criticar la propuesta.

“Quieren petardear el trabajo de la comisión y lo que ha sucedido es que hay algunos opinantes que han salido a criticar desde el día sábado la reforma que aún no han leído (…) Va haber un intento de parar la reforma política y vamos a ver un gran debate y no dudo que si esto no avanza se vaya a una cuestión de confianza”, alegó.