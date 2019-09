Acción Popular evaluará este lunes los descargos de Yonhy Lescano

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, anunció que un comité político de su partido se reunirá este lunes para iniciar las investigaciones de la denuncia de acoso sexual que presentó una periodista contra el congresista Yonhy Lescano.

El congresista Lescano que es la reunión pactada para las 6 p.m., dará sus descargos respecto a la denuncia en su contra. Señala que desconoce la posición que tomarán sus compañeros de la agrupación.

“Hoy día [nos vamos a reunir] con el comité político, con el presidente del partido. Ya me han escuchado y están viendo la reacción de la gente que es absolutamente mayoritaria a mi favor y eso no lo pueden esconder”, aseguró el legislador en entrevista con RPP.

Por su parte, Mesías Guevara al enterarse de la acusación contra Lescano dijo sentirse "bastante consternado e incrédulo" y aseveró que este escándalo daña prestigio de Acción Popular.

"No se trata de creer o no creer sobre el acoso, sino ver la investigación, no es que ponga en tela de juicio a la denunciante; sin embargo, es raro que no conozcamos su identidad hasta hoy", estimó Guevara.

El presidente del partido y el congresista por la misma grupación, Víctor Andrés García Belaúnde, señalaron que esperarán a los resultados de la investigación y las explicaciones de Lescano para tomar una posición como bancada.

Por otro lado, el procurador del Congreso, Edwin Lévano, entregó esta mañana a la titular del Ministerio Público el acta en el que acusa al legislador por el presunto acoso sexual a una periodista.