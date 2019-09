Julio Guzmán señala como "vía crucis" el recolectar firmas para Partido Morado

El excandidato presidencial Julio Guzmán celebra la inscripción del Partido Morado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, pidió a las autoridades y al presidente Martín Vizcarra que bajen la barrera electoral por ser "casi inhumano".

Esta mañana se publicó en el diario oficial “El Peruano” la resolución que oficializa la inscripción del Partido Morado, encabezada por el economista. Guzmán señala que lograron 733 mil 727 firmas válidas, superando el monto establecido por ley de, al menos, 4% de ciudadanos que participaron en las últimas elecciones nacionales.

"Las barreras que nosotros hemos pasado han sido increíbles, es casi inhumano. Pedimos a las autoridades electorales, al presidente Martín Vizcarra, que le baje la barrera electoral a los demás partidos desde ahora. No es posible que haya candidatos que quieran participar en el 2021 y que no puedan porque no tienen firmas. Lo que deberían sustentar es una buena organización, no firmas", declaró para radio Exitosa.

El presidente del Partido Morado sostiene que es una opción política centrorepublicana y no se formó por coyuntura electoral sino para “quedarse en el país por cientos de años”.

Financiamiento de Partido Morado

Julio Guzmán resaltó que el presupuesto del Partido Morado se logró por el aporte de 40 personas, en su mayoría militantes del partido, logrando un poco más de 1 millón de soles.

Detalló que cada uno daba un promedio entre 28 a 30 mil soles. También se organizaron realizando una serie de actividades. Con todo lo obtenido se cubrieron los viajes y la adquisición de los implementos para recolección de firmas.

Campaña electoral 2016

Por otro lado, el excandidato negó que la empresa brasileña Odebrecht haya aportado a su campaña en las elecciones del 2016. la cual aseguró que "fue recontra 'chihuán'".

“Eso es absolutamente absurdo e imposible. A Marcelo Odebrecht lo meten a la cárcel en junio del 2015, cuando no me conocía nadie (…) Yo estaba en el rubro ‘otros’, con menos de 1 por ciento en una cantidad enorme de candidatos. Así que eso es materialmente imposible. Además, todo el mundo recuerda nuestra campaña del 2016 que fue recontra ‘chihuán’. Estábamos con las justas en la campaña del 2016”, señaló.