Sobre la regionalización

Señor Director:

Tan criticable como el reciente viaje del presidente Vizcarra a España, autorizado por el Congreso, es la falta de previsión de los gobiernos regionales y locales de las jurisdicciones en las que se han producido los desastres naturales. Esto demuestra que, independientemente de las personas que ejercieron o ejercen esos cargos, la regionalización en ese rubro es un fracaso, ya que sus funcionarios solo esperan que se produzcan los daños para esperar la ayuda que venga de la capital, corroborando que no existen (o no se aplican) planes de desarrollo que comprenda la identificación de zonas de riesgo, la erradicación y ejecución de medidas de protección. Estos problemas no son recientes. Con ello se demuestra, una vez más, que el proceso de regionalización sirvió y sirve para descentralizar la ineficiencia y corrupción.

MARCO A. SILVA SANTISTEBAN

DNI: 07233036

Visita de Juan Guaidó

Señor Director:

La visita de Juan Guaidó , presidente encargado de Venezuela, debe ser motivo para que el Estado peruano exprese su solidaridad con el pueblo venezolano, que sufre por la dictadura de Maduro. Es motivo para expresarle nuestro respaldo para que en su país se restablezca la democracia. América Latina debe tener una estrategia económica y diplomática que obligue al dictador a renunciar, además de vigilar la seguridad de los opositores al régimen. Al final, Nicolás Maduro caerá y sus colaboradores deberán ser enjuiciados por actos contra el derecho a la vida y la libertad.

Martín Isla Medina

DNI: 08207900

Caso Lescano

Señor Director:

No conozco personalmente al congresista y no puedo saber de su educación; sin embargo, en este caso hay que decir que no solo la anónima periodista denunciante es parte de este embrollo, pues en este también está inmersa la señora del congresista. En el anonimato de la denunciante no se incluye a la señora Lescano, quien sufre el escándalo desatado, ha sido expuesta en este sin tener culpa alguna. Hay dos mujeres a las que no se les mide igual. La periodista es una persona pública y conoce los alcances de su denuncia. Los medios que protegen el anonimato de ella no se comportan de igual forma con la familia del congresista, que sufre el escándalo. Volviendo al meollo del asunto, habría que conocer a la denunciante, quien es, por su profesión, una persona pública, no se puede esconder en el anonimato. Hay que decir también que el tenor de los chats publicados son de mal gusto sorprendente.

Fabio Rubina Burgos

DNI: 25606648

Riesgos de las Mypes

Señor Director:

En la actualidad miles de Pymes están expuestas al riesgo de atraso de pago por los desastres naturales, los créditos suman 11 millones de soles. Las micro y pequeñas empresas a lo largo de su vida tienen problemas para acceder a crédito y, cuando lo han logrado, los fenómenos naturales hacen pensar que la situación financiera de la empresa las golpeará debido a que sus actividades se pueden ver interrumpidas. Tenemos varios problemas: la falta de seguro comercial al momento de tomar un crédito, y la falta de una agenda de seguro a las Mypes. Existen regiones como Piura, La Libertad, Lambayeque, donde las mypes tienen un alto riesgo de caer en mora. Asimismo, el norcentro, sur y nororiente concentran la mayor cantidad de pymes con riesgo comercial. La SBS emitió una norma para que las entidades financieras reprogramen las deudas. Al no contar con un seguro comercial, esta norma será de mucha utilidad para aquellas empresas que tengan retraso.

José Darío Dueñas Sánchez

dni: 08776500