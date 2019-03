Libre de duda por razones obvias

Me gustaría que los peruanos tengan un alcance completo, no para matizar a unos y enlodar a otros. Juan Luis Cipriani sobre las investigaciones lava jato.

Nunca la iglesia, menos la jerarquía eclesial, puede ser cómplice de abusos y delitos. Transparencia para que la iglesia pueda ser creíble. Nuevo arzobispo de Lima, Carlos Castillo.

No somos una ONG. Juan Luis Cipriani sobre la iglesia.

El Vaticano es la mayor organización homosexual del mundo. Fredéric Martel, autor del libro ‘Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano’.

Trump es un racista, un estafador y un tramposo. Michael Cohen, ex abogado de Trump.

Sheput es un dirigente delivery. Jorge Meléndez, vocero del partido Ppk.

La fiscalía debería solicitar arresto domiciliario para todos los políticos investigados por corrupción. Ministro del Interior, Carlos Morán.

No temo ir a la cárcel porque considero que esto no es un delito. Lourdes Flores.

Lourdes me dijo que no había pedido ni un sol. El partido no tiene nada que ver en esto. Yo le creo a Lourdes, pero se tiene que investigar. Alberto Beingolea.

Estoy elaborando las denuncias contra los periodistas que forman parte del brazo mediático de la organización criminal liderada por Odebrecht. Yeni Vilcatoma sobre su próxima denuncia.

En los diez años que estuve ahí, no vi tanta bestialidad junta. Luisa María Cuculiza sobre el congreso actual.

A los ayayeros y ayayeras del gobierno. Picón Luis Galarreta sobre los congresistas que el presidente Vizcarra invitó al viaje a España.

Repiten: “La impresión general es que García es corrupto”. Claro. Porque Fujimori, Toledo, Humala y hasta Lescano -con su prensa adicta- lo repitieron 30 años. ¿Dónde están ellos ahora y qué probaron? Alan García.

¿Frivolidad? Alan García llegó a etiquetar cajas de vino con su nombre, con nuestro dinero. ¿Y la casa y la oficina en el barrio de la Moncloa en Madrid, la de la Faissanderie rue-Paris, y la de verano en Naplo? Gloria Montenegro sobre la crítica de García al viaje de Vizcarra.

Yo estoy libre de duda por razones obvias. Carlos Bruce cuando no se conocía al congresista acusado de acosar.