Un ejemplo a Imitar (II)

CÉSAR CARO

En mi artículo anterior, escribí sobre la posibilidad de construir una réplica del monitor Huáscar en Ilo (Moquegua). Propuesta que no es propia y que se baraja además desde hace muchos años, impulsando pasiones y comentarios muchas veces antagónicos, producto quizás de las heridas aún abiertas por la Guerra del Pacífico por varias razones, una de las cuales es que la embarcación sea considerada en cierta forma un trofeo de guerra.

Pero aquí cabe precisar algo: ¡la nave por sí sola no significa nada!... Lo que le dio y le da valor fue el periplo exitoso que cumplió durante la guerra al mando de Grau, hasta la muerte del héroe en el Combate de Angamos.

Y aquí me permito recordar a Ortega y Gasset cuando escribe: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”... frase que define muy bien el actuar de Grau y otro de nuestros héroes: Francisco Bolognesi Cervantes, porque ambos, tal y como se puede apreciar en las cartas que escribieron, eran conscientes de que las circunstancias no los favorecían, pero no vacilaron en seguir el camino que la historia les reservó.

Por ello y porque en los tiempos que vivimos prácticamente carecemos de figuras públicas cuya personalidad y actuar sean un ejemplo a seguir tanto por la juventud de hoy como la del mañana, es que me reafirmo en la idea de propiciar la construcción de una réplica del Huáscar en Ilo, con apoyo económico de las empresas mineras, que sea ante todo una especie de templo, ágora o “escuela” que privilegie la personalidad y el actuar público y privado, tanto de Grau como de Bolognesi, que son –reitero-- un gran ejemplo a imitar, sobre todo en estos tiempos en el cual predominan los malos ejemplos que impulsan a los jóvenes a pensar antes que en el bien común y en el nosotros, en cómo enriquecerse cueste lo que cueste, pise a quien se pise.

Y para finalizar: ¿Cuándo seguiremos el ejemplo europeo, que a pesar de haber sufrido crueles y nefastas guerras, ante las cuales palidecen nuestros conflictos regionales, hoy construyen un entorno juntos?... Pero eso sí, sin olvidar que requisito básico para alcanzar en Suramérica la unidad que soñaron Martí, Bolívar y otros tantos próceres, esta tiene que lograrse en un plano de igualdad y no de sumisión, sobre todo económica. ¡No olvidemos, so pena de pecar de ingenuos, que jamás se une el amo con el esclavo!