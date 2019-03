Reforma educativa

Señor Director:

La reforma educativa no solo debe verse en planes y programas curriculares, sino ver el aspecto humano y físico, sobre todo en su diseño arquitectónico que es ya tradicional a los objetivos de la enseñanza-aprendizaje de hoy, donde las aulas no deben diseñarse solo para clases magistrales cada vez más inoperantes, sino para tareas colectivas, grupales, ecológicas, participativas y vivenciales, donde el alumno es el creador y transformador de su aprendizaje. Rompamos las cadenas conservadoras para dar paso a las corrientes innovadoras.

CARLOS URIARTE MORA

Sobre el caso Lescano

Señor Director:

El congresista de AP Yonhy Lescano, uno de los legisladores que se han enfrentado a la corrupción, está denunciado por el presunto delito de acoso sexual. Esta denuncia hay que analizarla con pinzas y ser neutral, porque en lado opuesto se trata de una periodista, la agraviada y que aún no conocemos su nombre. Sin embargo, no queremos que estos temas sensibles en la sociedad peruana sean una cortina de humo y distraer a los peruanos por parte de los políticos que están en el gobierno, pretendiendo tapar la corrupción y la impunidad que existen en el Estado y en el Congreso de la República. Analizando el caso del congresista de Acción Popular Lescano, vemos que la agraviada NN ha tardado mucho tiempo para denunciar estos hechos, debido a que estos presuntos acosamientos sexuales han sucedido en diciembre del 2018 y recién salen a la luz. No defendemos a Yonhy Lescano, pero tampoco se puede enlodar fácilmente el nombre de un legislador que se ha enfrentado a las lacras del Congreso, defendiendo una ley, pero también se debe respetar la reputación y el honor sexual de la periodista. Por esta razón, este presunto acoso sexual se debe investigar y saber la verdad.

JORGE APOLITANO RODRÍGUEZ

Defensa del consumidor

Señor Director:

Se acerca el plazo de 60 días (05/03/2019) para que la “Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política” entregue al Presidente su propuesta. Debe generar un trascendental debate sobre el financiamiento de partidos, candidaturas y campañas políticas, pues es inocultable que el protagonismo del dinero ha infectado –como demuestran los deplorables niveles de corrupción que se vienen destapando– nuestras instituciones públicas y privadas. Siendo trascendental ese debate será insuficiente sin la voluntad política de desarrollar simultáneamente el Título Económico de la Constitución con leyes que pongan en vigencia la economía social de mercado y la libre competencia. Beneficiaría a todos: Estado, consumidores y empresarios que no están de acuerdo con el mercantilismo dañoso que se mantiene con la falsa premisa de la seguridad jurídica de las inversiones privadas y los discursos sobre el chorreo y otras necedades que llaman “liberalismo”. Esta conducta de “líderes de grandes empresas” hace que peruanos tengan que resolver su sobrevivencia usando instrumentos como la informalidad y la ilegalidad. La ciudadanía sabe que el poder económico pone a su servicio al Estado: poder político (Congreso, gobiernos nacionales y subnacionales, partidos, reguladores, supervisoras, etc.) y poder judicial (operadores de justicia: jueces, fiscales, peritos, árbitros, etc.) y para eso se presta el modelo económico neoliberal; además que indistintamente usa la libertad de empresa y la de prensa para suprimir libertad de expresión de quienes reclaman por las prácticas dañosas a los recursos naturales o económicos del Estado. Prohibir las dádivas y aportes privados en la política y reformar el Titulo Económico para que no sea facilitador de concentración de capitales, es el reto.

Pedro Morales Mansilla

Excongresista