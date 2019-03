“Las decisiones del Congreso afectan los esfuerzos de la Fiscalía contra el crimen”

El fiscal coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado y la trata de personas reclama mayor apoyo del gobierno en la lucha contra la impunidad. Cuestiona al Congreso por su rol en el caso "Los Cuellos Blancos" y ratifica su respaldo al fiscal que investiga al fujimorista Héctor Becerril por una presunta coima.

Zevallos fue detenido en el 2005 y recién ahora ha sido sentenciado por lavado de activos. ¿Por qué tanto tiempo?

Él fue sentenciado por narcotráfico a 20 años de prisión, confirmada por la Corte Suprema. Independientemente, se le abrió investigación por lavado de activos, el 2016 se le formuló denuncia y hemos logrado una sentencia de 27 años. Las investigaciones de lavado son bastante complejas. En Estados Unidos y Europa, demora 10 años, acá hemos demorado más por falta de capacidad logística.

¿Cuál es la importancia de esta sentencia por lavado?

Ha hecho historia porque es el primer caso en que se sentencia a un concierto criminal que lideró Zevallos, que insertó dinero ilegal a la economía del Perú.

¿Qué lecciones deja este caso a la lucha contra el narcotráfico?

Es muy importante porque tiene como delito fuente el narcotráfico. Es quizá la primera sentencia vinculada a una organización de narcotráfico. La lección es que más tarde que nunca se hace justicia en el país.

¿Y contra el lavado?

Nos da esperanza de que en el Perú se den sentencias por lavado con base en el precedente de esta, porque acoge la acusación de la Fiscalía del autolavado: generar dinero ilícito y convertirlo uno mismo. Está reconocido ya en esta sentencia, aunque hubo doctrinarios que discrepaban.

Después de Zevallos, ¿quiénes están? ¿Cuándo caen?

El narcotráfico ya es regional con Colombia, México. En el Perú, no hay patrones, hay clanes. Los principales están en el Vraem. Uno de los principales, según la Policía, son los Quispe Palomino y estamos tras figuras importantes que espero derrotemos este año y los próximos.

Está pidiendo más presupuesto. ¿No le quieren dar?

Luchar contra el crimen requiere recursos. Las fiscalías de trata no tienen un sol. Hay en Tumbes, Iquitos, Cusco, Tacna, Madre de Dios, Puno, Callao y Lima, y ninguna tiene un carro. No hay policías ni jueces especializados en trata. Por eso, en un caso en Madre de Dios de una niña explotada, en su fallo los jueces decían que no hubo explotación. Lo ratificó la Suprema con Villa Stein y lo usan para resolver mal. Es el año contra la corrupción y la impunidad pero no dan un fondo. Pedimos 5 millones solo para megaoperativos, nos dieron 2 millones.

¿Cae el gobierno en doble moral sobre la impunidad?

Falta decisión para enfrentar al crimen organizado y la corrupción. No basta la voluntad, que digan "tanto es el fondo".

¿Cómo se está avanzando en el caso "Los Cuellos Blancos"?

Dividido en cuatro: la fiscal Rocío Sánchez investiga a los no jueces ni fiscales, Yanet Vizcarra a jueces y fiscales de primera instancia del Callao, Fernández Alarcón a los de segunda instancia y Pablo Sánchez a quienes tienen aforo constitucional. Esperamos este mes o el próximo tener respuestas más efectivas.

¿Las decisiones del Congreso no afectan este trabajo?

Por supuesto que sí, las decisiones del Congreso afectan el trabajo de la Fiscalía, porque el Congreso dice que esto no es organización criminal. ¡¿Cómo no va a ser organización criminal si tomaron por asalto el Consejo Nacional de la Magistratura?! No entienden lo que significa.

¿O buscan proteger algo?

Mi foro es de fiscal y quiero dar una respuesta más procesal. Ya los politólogos darán otro tipo de opiniones, de las causas.

¿Qué hacer para acelerar este caso que es tan complejo?

La fiscal de la Nación declaró en emergencia el Ministerio Público y ordena que se dé todo el apoyo a los fiscales del caso "Cuellos Blancos", así como a los de "Lava Jato". La próxima semana se nombrarían más fiscales y peritos para "Cuellos Blancos".

Dicen que falta oír 21 mil audios y sería hasta diciembre.

A estas alturas deben de ser menos. Están avanzando. Espero que para julio ya acabemos.

¿Hubo presiones bajo el mandato de Chávarry?

No he sentido las presiones en época de Chávarry. Porque además yo no me dejo presionar por nadie. Como coordinador, debo dar todo mi apoyo y proteger. Si hubiera habido presión, yo hubiera renunciado.

¿Cómo va el trabajo en Chiclayo sobre el caso de Becerril?

Está avanzando muy bien, a pasos acelerados. El fiscal Juan Carrasco, que tiene el caso, es bastante serio y proactivo. Y se ha creado un tercer equipo en Chiclayo. Esto permitirá que Carrasco tenga menos carga y le dé mayor dedicación al caso vinculado a este congresista.

Becerril dice que hay ensañamiento del fiscal contra él.

Yo descarto totalmente que el fiscal Juan Carrasco se haya ensañado. Lo que hace Carrasco es investigar y él cuenta con todo mi apoyo, y él lo sabe.

¿Cómo toma la revelación de una exasesora de Chávarry que lo acusa de ordenar intervenir una oficina lacrada?

Si es cierto, es muy grave. Debe ser profundamente investigado. El fiscal Abia, a cargo del caso, tiene que corroborar la versión de la exasesora. Si es así, que caiga la ley a quien debe caer. No hay privilegio para nadie. Si se prueba, deben ir a la cárcel todos los que delinquieron.

¿Se ha superado la crisis del Ministerio Público que intensificó Pedro Chávarry?

Yo creo que sí. Pero el Ministerio Público no ha estado en crisis sino la Junta de Fiscales Supremos. Se descubrieron estas organizaciones criminales del Callao y Chiclayo gracias a fiscales valientes como Sánchez y Carrasco. La fiscal Cárdenas en Arequipa descubrió una organización criminal en el gobierno regional. La crisis del Ministerio Público era de la Junta, por la presencia de Chávarry. Creo que, con su salida y las medidas que está tomando la doctora Ávalos, se está superando. ❖