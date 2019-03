General Lavalle a Yonhy Lescano: “El hombre de seguridad no es un secretario”

Luego de ser señalado como el congresista que cometió acoso sexual contra una periodista a través de mensajes de Whatsapp, Yonhy Lescano se defendió diciendo que su celular había sido manipulado por terceros, haciendo referencia a miembros de su equipo de seguridad.

Ante tal afirmación, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Luis Lavalle, aseguró que los dos agentes encargados de resguardar al congresista, Herbert Salazar y José Sánchez, no incurrieron en dicha falta.

Según explicó, los efectivos de seguridad siguen un protocolo policial a fin de preservar la vida de la persona a la que se sirve. “El hombre de seguridad no es un secretario ni un asistente”, afirmó.

"Hemos convocado a los dos suboficiales encargados de la seguridad del congresista Yonhy Lescano y ellos nos dijeron que eventualmente contestaban algunas de sus llamadas, pero en ningún momento manipularon su teléfono celular o enviaron mensajes", manifestó.

José Luis Lavalle contó que los agentes de la PNP confirmaron que, en algunas ocasiones, el parlamentario les entregaba su teléfono, pero solo cuando se encontraba “en horas de trabajo”. Como se recuerda, una de las conversaciones se dio alrededor de la medianoche.

Asimismo, informó que los dos efectivos de seguridad fueron designados a otras funciones, luego de que saliera el escándalo de la denuncia.

Por su parte, Yonhy Lescano se pronunció recientemente para negar que haya responsabilizado a su seguridad de haber manipulado su celular. Según dijo, solo acotó que "ellos se descuidaron".

"En ningún momento he dicho que los miembros de la policía han manipulado el celular. Yo nunca los he imputado. Ellos me explicaron que se habían descuidado y eso fue lo único que dije", aseveró.