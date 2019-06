“Escándalo de acoso sexual de Yonhy Lescano daña prestigio de Acción Popular”

Aun cuando espera el resultado de las investigaciones, el escándalo y daño político hacia Acción Popular ya está hecho, afirmó, el Gobernador Regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén, en relación a la acusación de acoso sexual contra el Congresista de la República, Yonhy Lescano.

“Estoy consternado y preocupado, porque este tipo de denuncias no solo impactan en el congresista, sino en el partido, y en el propio Congreso de la República, tiene que hacerse una investigación profunda, imparcial y objetiva, me imagino que habrá peritajes al sistema de comunicaciones, un levantamiento del secreto de comunicaciones, porque eso es lo que manda la ley, al igual que un careo, entre el supuesto acosador y la supuesta acosada, y en función de eso, decidiremos, he convocado comité político para el lunes 4 a las 6 de la tarde”, dijo a La República.

Guevara, estimó que la denuncia tiene varios impactos colaterales: el primero, es para el propio congresista, espero que salga bien librado de este tema, el otro el Congreso, que ahora tiene una aceptación de 3.5% en la percepción ciudadana, y por supuesto no puedo decir que no impacta en el partido.

Admitió que un poco más y el Legislativo desaparece para la opinión pública, porque lamentablemente el Congreso los últimos años por su actuación se lo han ganado a pulso, se han esforzado demasiado en desprestigiarse en todos los niveles, todas las semanas hay denuncias contra los congresistas, les invocó que este caso de Lescano no sirva como cortina de humo para desaparecer las otras denuncias contra Mamani, Becerril y Donayre, también Alan García, y no sirva de blindaje para los otros cuestionados personajes.