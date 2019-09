Urresti ve “doble personalidad” en Lescano tras denuncia

El exministro del Interior, Daniel Urresti, se pronunció sobre el caso de Yonhy Lescano, quien fue denunciado por acosar sexualmente a una periodista. Señaló que la noticia lo ha impactado porque siempre lo consideró como un caballero, por ser la imagen que transmitía.

“Lescano siempre ha proyectado una imagen de un caballero, que defiende sus ideas con mesura y creo que a todos nos ha chocado, es una especie de doble personalidad”, declaró Urresti para Radio Nacional.

A su vez, reiteró que cada vez cree menos la versión de defensa de Lescano por ser poco creíble el que le haya entregado su celular a su personal policial de seguridad parlamentaria.

“Nadie le va a dar el celular a un extraño, porque el teléfono es una herramienta de trabajo, donde intercambia información laboral o personal de importancia y no creo que haya nadie que se le ocurra entregarlo para que otro se lo cuide”, refirió.

Urresti calificó que el hecho no solo le da pena sino temor. Agregó que el turno del resguardo policial acaba en la noche y no que él personalmente no conoce alguna historia como la que comenta Lescano.

“El turno de ellos comienza en la mañana, y termina en la noche, cuando dejan en su domicilio al parlamentario. (...) Su versión cada vez es menos creíble. Esto no solo da pena sino temor”, comentó el exministro del Interior.

Mencionó que espera que se aclaren los hechos y que es su mayoría de lo casos de denuncia la versión de la víctima es real.

“Esperemos que esto se aclare pronto, porque siempre hay la presunción de inocencia. Pero en estos casos la denuncia de la víctima suele ser real”, respondió.

La denuncia en contra de Lescano fue formalizada el último viernes ante la Procuraduría del Congreso, el presidente del Paralamento, Daniel Salaverry; la presidenta de la Comisión de la Mujer, Tania Pariona; y la congresista Paloma Noceda. El documento también fue derivado al Ministerio Público (MP).