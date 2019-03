Yonhy Lescano: “No soy ningún mañoso para ponerle clave a mi celular”

El congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, quien fue denunciado por acosar sexualmente a una periodista, aseguró que su celular no tiene clave porque no tiene nada que ocultar.

“[¿Su teléfono tiene clave?] No, no tiene clave, yo no soy ningún mañoso que pongo clave a los teléfonos”, precisó en Radio Nacional.

Asimismo, Yonhy Lescano rechazó haber realizado cualquier acto de acoso sexual y afirmó que él mantenía una relación cordial con la periodista.

“Yo quiero rechazar cualquier imputación de acoso sexual, con la señora periodista muchos hemos tenido una cordial amistad, incluso esto se puede probar con los mensajes anteriores y posteriores a los que se han publicado”, enfatizó.

Yonhy Lescano aseguró que es falso que los policías encargados de su seguridad hayan negado haber escrito los mensajes y explicó que ambos se presentarán ante la Comisión de Ética del Congreso para brindar sus descargos.

“Los dos suboficiales [Herbert Salazar Valencia y José Sánchez Esquivez] van a declarar en la comisión de ética. Nos hemos descuidado, no sabemos quiénes han hecho esto”, precisó.

El legislador explicó que al día siguiente de escritos los mensajes se comunicó con la periodista y ella aceptó las disculpas.

Por otro lado, Lescano dejó entrever que se trate de una campaña de desprestigio en su contra.

"Aquí creo que aquí hay una patraña, yo soy un político que he anunciado mi candidatura presidencial, y eso ha despertado mucha preocupación, pueden ser los fujimoristas, los apristas, a quienes siempre me enfrento”, dijo.