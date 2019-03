Peruanos por el Kambio se reúne para definir nuevo símbolo y denominación

El partido Peruanos por el Kambio (PPK) busca reinventarse y sobrevivir. Los miembros se reúnen en una asamblea que se lleva a cabo en su local central, para elegir su nueva nominación y símbolo.

Esta información fue validada por el secretario general del partido, el congresista Salvador Heresi para Perú21.

En los últimos días los parlamentarios Jorge Meléndez, Alberto Oliva y Janet Sánchez renunciaron a su miitancia en el partido; sin embargo, dijeron que se mantendrían en el grupo parlamentario. De esa manera, en la bancada de PPK solo quedarían como militantes Gilbert Violeta y Clemente Flores.

Ante el caos oficialista, programaron la reunión hace semanas atrás y que ahora se realiza. Anunciaron que en ella se oficializará la designación del congresista Juan Sheput como presidente de la Comisión Política de PPK, liderado antes por Pedro Pablo Kuczynski.​

La semana pasada, el congresista Carlos Bruce dejó en claro que la bancada parlamentaria ya no tiene "nada que ver" con el partido y ambos tomarían caminos diferentes.

“Lo más probable es que busquemos un nuevo nombre, que lo cambiemos. La bancada ya no tiene nada que ver con el partido. No se olvide, además, que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo”, refirió Bruce.

Tras las renuncias de Meléndez y Sánchez se crearon conflictos entre los mismos con su excompañero de bancada Juan Sheput, quien los tildó de "picones" y consideró que los ataques se deben a que no han sido tomados en cuenta mientras fueron militantes del partido.