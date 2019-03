Yonhy Lescano: Acción Popular investigará como falta muy grave la denuncia de acoso sexual

El congresista Yonhy Lescano es señalado como el autor de los mensajes de acoso sexual hacia a una periodista. Ante este hecho el partido al que pertenece, Acción Popular (AP), anunció que convocará a un comité político para que investigue le hecho como falta muy grave.

La denuncia en contra de Lescano fue formalizada el último viernes ante la Procuraduría del Congreso, el presidente del Paralamento, Daniel Salaverry; la presidenta de la Comisión de la Mujer, Tania Pariona; y la congresista Paloma Noceda. El documento también fue derivado al Ministerio Público (MP).

El presidente de AP, Mesías Guevara, confirmó que en el código de disciplina están tipificadas las faltas como leves, graves y muy graves. Esta denuncia encaja en la última por afectar la imagen de AP.

"Estoy bastante consternado por estos hechos, que no ocurren de la noche a la mañana. Son hechos personales y muy particulares que no afectan no solo al Congreso, sino la imagen del partido", manifestó.

Sin embargo, Guevara a título personal señaló estar muy confundido e incrédulo por la grave denuncia e contra de su compañero político, pero que "no pone la manos al fuego por nadie".

"Estoy desorientado, bastante incrédulo con lo que viene ocurriendo, por eso voy a esperar las investigaciones", refirió.

El también gobernador regional de Cajamarca agregó que dicho comité político convocará a Lescano para que rinda su versión de los hechos y de acuerdo al resultado de las investigaciones se tomará una decisión.

"Luego, se tomará una decisión. Seguramente iniciaremos una línea de investigación. Posiblemente se pida la intervención del tribunal de disciplina", refirió.

Lescano investigado por el Congreso

La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez , informó que el grupo que preside sesionará de manera extraordinaria el próximo martes 5 para evaluar el caso del congresista Lescano.

La parlamentara dijo que el caso podría estar solucionado en "diez días".