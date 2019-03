La buena comunicación

Señor Director:

Construir ciudadanía desde el hogar, la escuela y, posteriormente practicarla, guiada por los medios sobre la base de valores morales y de la democracia, no es fácil. En el pasado, una fundación por la democracia ponía entre sus proyectos un aviso singular importante, aún vigente: se necesitan periodistas para construir ciudadanía, profesionales basados en la verdad con respeto y responsabilidad, que conduzcan y guíen el pensamiento y la voluntad de su masa lectora con argumentos positivos, incapaces de producir artículos como por ejemplo “Mucho ruido, pocas novedades”, cuyo daño moral y de concepto es impredecible, sobre todo porque además refleja un desconocimiento total y completo de la probacidad de los hechos ya conocidos, que ahora han adquirido fundamentos de cargo en los procesos seguidos por fiscales probos a quienes hay que alentar y no calificarlos de “lenguaraz” . La libertad de expresión tiene sus límites, como todas las libertades, más aún si va acompañada de agravios e insultos. Se pueden criticar las acciones o inacciones del gobierno, como su asistencia a invitaciones culturales, pero con altura y respeto, incluyendo sugerencias posibles que coadyuven a resolver problemas, que nacen de la mala concepción, interpretación o entendimiento de muchas acciones. Debemos tener campañas periodísticas para corregir nuestra política.

José Manuel Guzmán

DNI: 06543921

No recogen basura en El Agustino

Señor Director:

En el distrito de El Agustino, en el parque Constitución de la cooperativa Huancayo, primera etapa, existen cerros de basura, y en todo el distrito, el alcalde, que tiene cerca de 20 años en el concejo, debe preocuparse por el recojo de la basura en vez de clausurar negocios de comerciantes que están realizando inversiones en hoteles, bares, peñas , cebicherías, restaurantes, tragamonedas, convirtiendo en un polo de desarrollo económico todo Puente Nuevo.

Víctor Conopuma Genebroso

DNI: 40532462

Blindaje periodístico

Señor Director:

Parece que no solo la clase política peruana es la que necesita una renovación. Todo indica que nuestra prensa tiene problemas para excluir a quienes convirtieron al periodismo en una herramienta para que muchos políticos corruptos, que hoy están en problemas, se hayan mantenido tantos años en el poder. Por supuesto me refiero a lo ocurrido tras la información que llegó desde Brasil e involucra a Aldo Mariátegui. Muchos de los periodistas más influyentes salieron a defenderlo y del modo más equivocado. El principal argumento de estos líderes de opinión era la relación que habían tenido con Mariátegui como compañeros de trabajo. El argumento es lamentable especialmente porque viene de periodistas que deberían tener claro que haber tenido una extraordinaria actitud mientras trabajó con ellos no lo hace incapaz de estar involucrado en hechos turbios. Además, pareciera que estos periodistas han preferido olvidar los innumerables hechos cuestionables que marcaron la trayectoria de Mariátegui. Uno de los más recordados fue la entrevista a Alan García durante la campaña presidencial 2016 en donde el líder del Apra fue el único que tuvo la chance de grabar la entrevista, no haberse enfrentado al panel que normalmente integraba el programa y con la ayuda del analista Víctor Ponce. Todo esto ocurrió con Mariátegui. Tampoco es un hecho menor la presencia del cuestionado comunicador en varias reuniones sociales en las que compartía mesa con Ricardo León Dueñas (actualmente prófugo de la justicia) y Jacques Rodrich (propietario de Farenet, la empresa denunciada por corrupción en las revisiones de vehículos). Sin duda, es un personaje que tuvo a la corrupción a metros de distancia y jamás hizo algo al respecto.

Cristian Rebosio Aguilar

DNI: 73684413