“La Junta de Fiscales y el Congreso deben pronunciarse sobre el caso Chávarry”

La Junta de Fiscales ya debió haberse pronunciado por el caso de Pedro Chávarry, pues las autoridades que tienen denuncias deben permitir que se les investigue, declaró el jefe del gabinete. Además, este rechazó las críticas al presidente Martín Vizcarra por su viaje a España, asegurando que no afectó la atención de las emergencias.

Cuando sacaron a los fiscales Pérez y Vela, el presidente Vizcarra regresó de Brasil. ¿Por qué no regresó de España?

Un viaje presidencial no se improvisa. Los que ahora cuestionan en el Congreso votaron a favor del viaje. Todo el gabinete ha estado metido con zapatos y todo en las emergencias. El presidente, estando acá, hubiera hecho lo mismo. Hemos llegado a cada sitio y tomado decisiones porque tenemos un aparato armado.

Su ausencia generó cuestionamientos...

El viaje fue concordado mucho antes. De lo contrario, no podría moverse un presidente. En el caso de Piura, hemos estado controlando minuto a minuto la crecida del río Piura. A nivel regional teníamos tres ministros llevando ayuda humanitaria con el BAP Pisco.

En la emergencia, el presidente apareció en TV con traje de gala con el rey de España.

Si el presidente va a visitar al rey de España no va a ir en jean. Esas críticas son de corte político, sin duda. Vizcarra no está acá y por eso la inundación nos está matando, ya quisiera que Vizcarra sea como San Martín de Porres y haga milagros. Es un hombre de trabajo, desafortunadamente, hay un momento sensible políticamente. Si pasan una foto en la inundación con la gente mojada y otro con el presidente en traje de gala, obviamente van a cuestionar.

Se venía de los cuestionamientos por el financiamiento de la campaña de PPK.

Son asociaciones políticas que se hacen. Dicen que como está cuestionado por los aportes de la campaña de PPK se va a España, tratando de evadir el tema. Bajo ese punto de vista, nadie podría salir del país. No está vinculado a financiamiento irregular de la campaña de PPK porque ha sido jefe de campaña políticamente y eso lo ha dicho Alfonso Grados, quien estuvo en esa campaña.

Hay temas del día a día que no se han superado, como la inseguridad. ¿Eso se refleja en las encuestas?

Las encuestas las miro con interés, pero no son mi referente. Si para la población es un referente, el ministro del Interior Morán está subiendo en la aceptación y eso indica que lo está haciendo bien. La delincuencia con asaltos a instituciones se mantiene, pero se está trabajando silenciosamente con el tema de inteligencia. No se puede negar que se han hecho operativos exitosos, aunque falta hacer mucho.

Los casos de feminicidio son alarmantes y van en aumento.

Es un tema que nos preocupa porque parte de nuestra política es defender el espacio de las mujeres. Lo mínimo que podemos hacer es crearle las mejores condiciones. Los casos de feminicidio, sin duda, nos afectan a todos. Tenemos que seguir perseverando en ver cómo podemos mejorar. Es un tema que tiene que ver mucho con un mejor entendimiento de lo que es el enfoque de género.

En la lucha contra la corrupción vemos que Chávarry sigue como fiscal y los implicados en el caso Odebrecht salen de prisión y hasta del país.

Hemos perseverado en la reforma de la justicia y estamos avanzando. Ahora se han nombrado a dos representantes de las universidades de quienes tengo muy buen concepto. Los conozco y son gente proba. Sumado al resto, esperamos que se pueda elegir por méritos mediante una buena evaluación. La reforma tiene su camino. Si el presidente o yo opinamos sobre Chávarry dirán que se está politizando. La Junta de Fiscales y el Congreso deben pronunciarse sobre el caso Chávarry.

¿La Junta de Fiscales debió pronunciarse?

Claro, es su institución. Lo que nosotros hemos hecho es poner visible la necesidad de hacer esta reforma y la necesidad de reforzar toda la institucionalidad del país, empezando con las instituciones ligadas al Poder Judicial, que tuvo el reflejo de autorregularse, en el caso del Ministerio Público, demoró.

¿La presencia de Chávarry afecta la lucha contra la corrupción?

Afecta la presencia de todos los que tienen algún tipo de cuestionamientos con fundamentos o sin fundamentos. A veces se sospecha sin fundamento, pero lo que creemos es que eso se debe mostrar con una investigación, de lo contrario, van a vivir bajo sospecha. Hagamos que se investigue y se determinen las sanciones.

En el partido oficialista han pedido su renuncia. ¿Se ha puesto un plazo para permanecer en el cargo?

El plazo lo tiene el presidente. Puede ser que mañana me diga hasta acá nomás. Ni yo ni el presidente o los ministros estamos con un cronograma. En política, los ministros somos piezas que se pueden cambiar en cualquier momento.

¿El fujimorismo le jugó mal con la Junta Nacional de Justicia (JNJ)?

En la JNJ habíamos puesto el tema de la paridad, pero ellos han priorizado la meritocracia como un elemento de selección. Nosotros creemos que debería visibilizarse más el tema de las mujeres. Todo esto influye en los casos de feminicidio y el acoso sexual en el Congreso y tiene que ver mucho con la paridad. El 50% de la población es femenina, pero no es visible en los cargos altos. Si fuera visible, no digo que con eso se resuelve todo, pero sería un elemento disuasivo pues sentirían que las mujeres tienen una defensora en la justicia.

El tema de la reforma laboral es polémico...

Dicen que vamos a disminuir los derechos de los trabajadores y no será así. Tenemos un 75% de trabajadores informales. Quien tiene derechos trabaja 8 horas y cobra gratificación, mientras que el 75% trabaja doce horas y no tiene vacaciones ni horas extras. A ellos les vamos a dar derechos. ❖