Los chats de la denuncia

Chat 1

- Periodista: Ajaaa 4:01 PM

- Celular de Lescano: La entrevista debe ser en privado 4:01 PM

- Periodista: Normal 4:01 PMEntrevista es entrevista 4:01 PM

- Celular de Lescano: Como en las películas 4:02 PM

- Periodista: ? 4:02 PM

- Celular de Lescano: Esas pues con tu libreta y yo voy respondiendo 4:02 PMY de pronto te asaltoNo importa te robo tu ropita 4:04 PM

- Periodista: ???? 4:02 PMQ fueee? 4:04 PM

- Celular de Lescano: Claro no ves en las películas 4:04 PM

- Periodista: Hay amigo 4:04 PM

- Celular de Lescano: Es gracioso cuando sucede eso 4:04 PMPero nunca viste esas escenas 4:04 PMEs graciosísimo 4:05 PMSe tienen que esconder para llegar a su casa 4:05 PM

Chat 2

- Celular de Lescano: Bueno amiga tenía cosas exóticas 12:08 AMNi modo 12:08 AM

- Periodista: Comoo 12:08 AMQue tenías qq 12:09 AM

- Celular de Lescano: Es decir que quería conversar cosas mayores, qué de malo tiene 12:09 AM

- Periodista: Así??? 12:09 AM

- Celular de Lescano: No seas así cosas de mayores 12:09 AMHay algo de malo 12:09 AMNo seas extremista 12:10 AMNo 12:10 AM

- Periodista: ??? 12:10 AM

- Celular de Lescano: Estoy tranquilo 12:10 AMLa comunicación es complicada 12:10 AMCada vez me convenzo de eso 12:11 AMQué horror 12:11 AM

- Periodista: De q hablas 12:11 AM

- Celular de Lescano: De la comunicación de las personas 12:11 AM

- Periodista: Por q 12:11 AM

- Celular de Lescano: Mejor ni conversar 12:11 AMPerdón 12:12 AM

Chat 3

- Celular de Lescano: Y pagar la tierra y todo salga bien en las gestiones 3:50 PM

- Periodista: Todo debe salir bien amigo 3:50 PM

- Celular de Lescano: Y luego celebrar como tú ya sabes... 3:51 PM

- Periodista: Comooo 3:51 PM

- Celular de Lescano: Con bastante cerveza como en mi tierra 3:52 PMO como quieras 3:52 PM

Chat 4

- Periodista: Hola amigo 12:28 AM

- Celular de Lescano: Hola ya en la camita? 12:31 AMCómo va esa delantera 12:31 AMEstás sola 12:44 AMMuéstramelas para ver si es cierto 12:45 AM

- Periodista: ? 12:49 AM

- Celular de Lescano: Estás sola 12:50 AMYa en la camita desnudita? 12:50 AM

- Periodista: Suficiente. Me está faltando al respeto 1:08 AMComo que confunde la amistad 1:09 AMBuen día... q pasó anoche. No me parece que me tenga q escribir todas esas cosas 9:25 AMLe pido respeto 9:26 AMPensé ud era un hombre serio 9:26 AMNunca le di la confianza. Siempre le respeté 9:26 AM

- Celular de Lescano: ... mil disculpas ayer estuve en una reunión y dejé el teléfono a una persona para que me atienda y esta mañana le he pedido las explicaciones cómo está enviando ese tipo de mensajes y cómo se atreve a utilizar mi wasap. Este señor ha abusado de la confianza. Mil disculpas por favor, ya no dejaré mi teléfono así nomás. Reiteradas disculpas 10:33 AM

Chat 5

21 de diciembre del 2018

- Celular de Lescano: Hola 11:55 AMFelices fiestas 11:56 AM

22 de diciembre del 2018

- Periodista: Gracias 12:06 AMigualmente para ti 12:06 AMY los tuyos 12:06 AM

- Celular de Lescano: Pero tan seca gracias 12:06 AM