Congresista Lescano es acusado de acoso sexual

Luego de varios días de silencio, una periodista, cuya identidad no ha sido revelada hasta al cierre de esta edición, reveló que el congresista Yonhy Lescano (AP) fue quien la estuvo acosando a través de conversaciones en WhatsApp. Las capturas de imágenes de esos diálogos circulaban desde hace dos días. Por eso, ayer, la agraviada se reunió con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry; la presidenta de la Comisión de la Mujer, Tania Pariona; y la congresista Paloma Noceda, para formalizar la acusación, también derivada al Ministerio Público (MP).

Son extractos de varias conversaciones las conocidas hasta hoy. La primera se reveló el miércoles y en ella Lescano habría escrito a la periodista a altas horas de la noche. En otras dos, difundidas ayer por la tarde, luego de que fuera señalado, el congresista usa un lenguaje inapropiado en la coordinación de una entrevista con la periodista. Por la noche se conocieron dos más, una de ellas la supuesta disculpa a la agraviada, y en la que el legislador arguye que el mensaje más comprometedor fue enviado por otra persona a través de su teléfono. Esto mismo dijo Lescano ante la prensa:

“El mensaje que circula en medios no fue escrito por mi persona, sino por un tercero, tal como horas después de lo sucedido, a través de una llamada telefónica, se le explicó a la periodista”, manifestó en la puerta de su casa.

Así, el congresista señaló a los policías Hebert Salazar y José Sánchez, quienes trabajan para él desde hace 7 y 13 años, respectivamente. Dijo que les había dejado su teléfono, pero también que no podía asegurar si ellos habían sido los responsables del mensaje en cuestión.

“Ya declararán ante la Comisión de Ética”, expresó.

Ni bien trascendió la imputación del legislador, ambos policías fueron interrogados y precisaron que el congresista solo les dejaba el celular para que contesten sus llamadas cuando él participaba en una reunión o comisión, nunca en la noche.

Pese a esto, y en entrevista concedida al lado de su esposa, Lescano insistió en su versión.

Sobre las otras conversaciones, Lescano admitió que sí escribió de esa forma. Aunque apeló a que ese singular lenguaje utilizado en el chat corresponde a su amistad con ella.

“La señora no tiene ninguna razón para hacer eso (denunciarlo). Hace semana y media nos hemos dado esos mensajes. Eso denota una amistad cordial, no hay nada que ver. Sí era una comunicación cordial, si no, no me hubiera respondido”, refutó.

No obstante, dijo estar arrepentido de su comunicación con ella. “Hacen acusaciones de esta naturaleza. No hay necesidad de hacer acoso sexual”, agregó. Fue entonces cuando dijo que la denuncia tendría un trasfondo de “perseguirlo” de parte de Fuerza Popular y el Apra. “Son rivales políticos. Nos están atacando, no descarto nada. La señora (la denunciante) no tiene ninguna razón para hacer eso (la acusación)”, manifestó.

Proceso en Ética

Lescano adelantó que el lunes presentará pruebas que demuestran su inocencia ante la Comisión de Ética. Este grupo de trabajo sesionará el martes para revisar su caso.

"En esa comisión me voy a inhibir”, enfatizó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ética, la oficialista Janet Sánchez, contó que la víctima ha quedado confundida. “Debemos actuar inmediatamente”, dijo, y precisó que con los chats difundidos ya “no sería necesaria la indagación preliminar”. Es decir, Lescano pasaría directamente a calidad de imputado.

A partir del martes, Ética tendrá diez días para definir, a través de un expediente con elementos de convicción, el futuro del parlamentario. Luego de ello, la recomendación del grupo de Sánchez será debatida en el pleno del Legislativo.

Del mismo modo, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Tania Pariona, se comprometió a impulsar una sanción contra Lescano. “Un agresor es un hombre común producto de la sociedad machista. Condenamos la violencia venga de donde venga”, aclaró.

En esa línea, la legisladora Paloma Noceda, víctima de acoso por parte de otro legislador, también manifestó su apoyo a la periodista denunciante.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, invocó a que la acusación contra el congresista Lescano no se pase por alto, como otros, en los fueros parlamentarios.

"No pueden quedar impunes personas que representan a la población. Estos casos tienen que ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley", manifestó. En ese sentido, demandó que la denunciante reciba apoyo psicológico y legal.

Una carta decisiva

El pronunciamiento de la periodista ayer por la mañana habría desencadenado que, luego, se revele que se trataba de Lescano. Mediante una carta difundida en Twitter por Panorama, la denunciante reveló que sufría la situación de acoso sexual desde diciembre, pero no sabía cómo presentar una demanda.

"Venía pensando cómo hacer para que se sepa esto, pero pensaba en muchas cosas, vergüenza al hecho de tener que enfrentarme a un señor con tanta influencia, al dolor que sentirá una esposa, unos hijos, una familia. Por muchas razones callé, pero tengo contenida tanta rabia que se piense que se puede tratar así a una mujer", sostuvo. Luego vino la reunión de ella en el Parlamento.

La denuncia permanecerá hasta la semana que viene en la Procuraduría del Congreso. Esta imputación tiene el respaldo del presidente de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry.

Como se recuerda, el caso de la periodista se conoció el 22 de febrero a través de su colega Erick Sánchez, quien difundió el primer chat, el que más compromete a Yonhy Lescano.

El proceso contra Lescano en Ética

1.- La Comisión de Ética debate y, de ser el caso, aprueba iniciar una indagación preliminar a Yonhy Lescano. Luego la Secretaría Técnica de este grupo de trabajo elabora en un plazo de 10 días un informe con todos los elementos que sustenten la denuncia de la periodista contra el acciopopulista. En ese lapso, Lescano también deberá presentar sus descargos.

2.- El expediente de Secretaría Técnica es puesto a voto en Ética. De ser aprobado, se formaliza la pesquisa contra Lescano.

3.- La Comisión de Ética presenta un informe final que recomienda una sanción contra el congresista imputado. En este caso, contra Yonhy Lescano. Y luego lo somete a debate y votación. La sanción va desde una suspensión hasta un desafuero.

4.- Si el informe es aprobado en Ética, pasa a ser debatido en el Pleno para concretar la sanción.

Víctima. Publicación de la denuncia de Sánchez en Facebook desató una serie de rumores. Eso obligó a la agraviada a escribir esta carta, donde ratifica el acoso y anuncia delación.