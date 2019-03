Augusto, ¿por qué vas tanto al teatro?

Tanto implica exceso y me recuerda esos test que uno encuentra en las revistas de peluquería sobre frecuencia sexual donde, al final, comparas tu resultado con unos promedios que te hacen creer que eres un depravado o que ya colgaste los chimpunes, según dónde estés respecto del centro.

No es la primera vez, sin embargo, que alguien me mira como bicho raro por ir ¿tanto? al teatro. Incluso, alguna gente del propio mundo del teatro.

No sé si hay estadística sobre la frecuencia con que los peruanos vamos al teatro. Yo tengo la mía porque llevo en un Excel mi propio registro de las obras que veo en el año, con la fecha, sala y un puntaje que les pongo (que es solo para mí), del mismo modo como antes lo he hecho con las corridas de toros –¡oh!, se me escapó que también me gustan– o los partidos del Alianza Lima a los que voy en un campeonato.

Según mi registro, en 2018 vi 98 obras y no pude ver 34 que me hubiera gustado ver. Entre esas 98 hay obras de microteatro que te puedes ver cuatro o cinco en una sola noche, y también otras que me gustaron tanto que regresé a verlas o volví con mis hijos para verlas con ellos. Todo suma al tanto.

Así que, al final, no es tanto, porque ver 98 obras en un año da un promedio de menos de dos obras por semana. ¿Es eso tanto? No creo, aunque hay gente que me ha dicho que debería ‘curarme’ de eso. Yo creo, en cambio, que los peruanos vamos muy poco al teatro, algo que debería cambiar.

La cosa es que voy al teatro regularmente –palabra que me suena mejor que tanto– porque, sencillamente, me gusta ir a ver desde buenas obras hasta otras no tan buenas, y porque siempre me emociona ver a un grupo de gente actuando, noche tras noche, con mucho esfuerzo, para hacer de cada función un momento único e irrepetible.

Chela de Ferrari me contó una vez que coincidimos en el Británico, que Goethe iba todas las noches al teatro. Si yo me lo hubiera encontrado en el túnel del tiempo, en alguna función, no le habría preguntado “oiga Johann Wolfgang, ¿por qué va usted tanto teatro?”.

Aunque, pensándolo bien, quizá sí lo hubiera hecho aun sabiendo que, seguramente, como en mi caso, Goethe tampoco iba a responder la verdad de por qué iba tanto al teatro.