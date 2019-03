El viaje de Vizcarra

Señor Director:

¿Qué quieren los que critican el viaje de Vizcarra? Seguramente están descontentos porque no fueron incluidos en el periplo.

El Presidente, que personifica la nación, tiene deberes políticos y diplomáticos que hacen necesaria su presencia, como en este caso, en países con los que tenemos una interdependencia económica notable, principalmente España, que es el país con más grandes inversiones en nuestra patria. Estos viajes son previstos con anticipación y respetan calendarios mutuos con los países a visitar.

Se dice que Vizcarra debió anular el viaje por la contingencia climática. Los que lo afirman parecen ignorar que el país no depende exclusivamente de la presencia física del mandatario. Hay escalones en el gobierno que tienen las funciones que hoy se quiere que el mandatario cumpla personalmente.

Por último, si estuviera en el país podría estar en Piura y los de Puno o Arequipa reclamarían también su presencia y que yo sepa él no tiene el don de la ubicuidad.

Fabio Rubina Burgos

dni: 25606648

Plantón de trabajadores

Señor Director:

El día viernes 1º de marzo los trabajadores de Essalud nos concentraremos a partir de las 4:00 p.m. en la Plaza San Martín, exigiendo la inmediata aprobación de la Ley de Compensación de Tiempo de Servicios “CTS”, para los trabajadores del régimen laboral del D.L. Nº 276, el que debe aprobarse por insistencia, ante la negativa del Poder Ejecutivo a suscribir la ley.

Flavio Rojas Sarmiento

Secretario general

Burocracia en Chorrillos

Señor Director:

Conozca todo lo que no debe hacer un municipio, al tratar de gestionar algún documento en la Municipalidad de Chorrillos. Si quiere que le den su expediente por comprar una casa en ese distrito, construir, poner un negocio, o algo simple como pedir un certificado de parámetros…, si tiene suerte recorrerá mínimo por cuatro a seis ventanillas, para que al final le digan que debe regresar dentro de ocho días, y después lo mismo, y si tiene demasiada suerte y hallan su expediente en el “sistema” le dirán que esta “recorriendo para vistos”, y no está ubicable físicamente. Tengo 30 días esperando que una propiedad que ya figura en Sunarp con el nuevo propietario, el municipio haga algo tan simple como actualizar la propiedad. ¿Hasta cuándo la dinastía Miyashiro seguirá maltratando a sus contribuyentes que desean formalizarse?

Arq. Luis Miguel Urbina F.

dni: 07840383

Recibos de ENEL en verano

Señor Director:

En el caso mío observo que el recibo que me envía ENEL por consumo de energía eléctrica, en los meses de verano se nota que sube el consumo de luz, cuando mantengo los mismos artefactos eléctricos. No está demás aclarar que no usamos ventiladores ni ningún artefacto eléctrico adicional desde hace mucho tiempo atrás. Y por otro lado, en verano hay mucha claridad durante más horas, de modo que uno usa menos energía eléctrica para iluminación. Por ello, no es coherente ni transparente los cargos que hace ENEL, digno de las novelas Franz Kafka. Esto ocurre todos los meses de verano.

Antonio Sordómez M.

dni: 07200136

#UnSoloMundo

Señor Director

Felicitaciones por todo el trabajo desempeñado por el diario de su digna dirección en la campaña #UnSoloMundo que relieva la visibilización de las personas con espectro autista. Las autoridades deben tomar nota.

Jazmín Lezama Rivas.

dni: 23930807